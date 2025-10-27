週明け２７日の東京株式市場は全面高の展開となり、日経平均株価（２２５種）は初めて５万円台にのせた。

高市政権の経済政策に対する期待感や米中の貿易摩擦の懸念が後退したことが追い風となり、終値は前週末比１２１２円６７銭高の５万５１２円３２銭に上昇して大きな節目を突破した。

日経平均は昨年３月に初めて４万円をつけた。米国のトランプ政権による「相互関税」の発動で今年４月に一時、３万２０００円を割り込んだが、今年７月に４万円台を回復し、わずか３か月で１万円上昇した。

日経平均を押し上げているのは、高市政権の経済政策への期待だ。高市首相が志向する積極財政と金融緩和を好感した「高市トレード」が続いている。報道各社の世論調査で高市内閣の支持率が高く、政策実現の可能性が高まったとして、２７日は防衛関連株などが大きく値上がりした。東証プライムに上場する企業の約９割で株価が上昇した。

米株高の流れも日経平均を支えている。前週末の米市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が高まり、ダウ平均株価（３０種）の終値が初めて４万７０００ドルを突破し、最高値を更新した。米中の閣僚級協議で米中対立が緩和されるとの見方から、市場に安心感が広がった。

米株価の上昇を支えているのが人工知能（ＡＩ）の需要拡大を見込んだＡＩや半導体株の上昇で、東京市場でもソフトバンクグループなどの関連銘柄が大きく値を上げた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値は５５・６０ポイント高の３３２５・０５、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は５５８円８０銭高の４万１９６４円４４銭と、いずれも最高値を更新した。

日経平均は１９８９年末に３万８９１５円と当時の最高値を記録した後、バブル崩壊により下落。リーマン・ショック後の２００９年３月には７０５４円まで下落した。１２年の第２次安倍政権による積極財政と金融緩和の「アベノミクス」などによって株価は回復基調に転じた。昨年２月には約３４年ぶりに最高値を更新した。