¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó¡¦¥¥Ã¥É¡¡¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂÁ°¾¥Àï¤ÇH.A.T.E.¾®ÇÈ¤ËÇÔËÌ¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤Î¤ä¤êÊý¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÍß¿¼¤Çò¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤Ë²«¿®¹æ¤À¡£
¡¡£±£±·î£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ö£·Àï¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿º£·î£²£·Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¡Ö¥Í¥ª¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡×¤Î£Á£Ú£Í¡¢Å·ºé¸÷Í³¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥´¥Ã¥º¥¢¥¤¡×¤ÎÈÞÆî¡¢°ðÍÕ¤È¤â¤«¡¢¸×Î¶À¶²Ö¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¡£¥Ø¥¤¥È¤Î¾åÃ«º»Ìï¡õ¾®ÇÈ¡õÅÏÊÕÅí¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡õ°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥¥Ã¥É¤Ï¾®ÇÈ¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ£¶£±£¹¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Èµ»¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ø¥¤¥È¤Î°¤ÎÏ¢·¸¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥É¤Ï¡¢´ØÀáµ»¤Çº¸¸ª¤òÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ìÌåÀä¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾®ÇÈ¤Ë´éÌÌ¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥ÂÇ¤µ¤ì¤Æ°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï¾®ÇÈ¤Ë¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇÂ¦Æ¬Éô¤ò½³¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®ÇÈ¤Ë´éÌÌ¤òÆ§¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î¾¡¤Á¤À¡£¤â¤¦¤ªÁ°¤È¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ä¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤ë¤È¤ªÁ°¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ê¡£¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¡¢£Ô£È£Å¡¡£Å£Î£Ä¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ìºÆ¤Ó¥Ù¥ë¥È¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¥Ã¥É¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤Î¤ä¤êÊý¡Ä¡£º£Æü¤Çº¸ÏÓ¤¬¤³¤ÎÍÍ¤À¤è¡£¥Ù¥ë¥È¤Ç¤â²¥¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ë¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¾®ÇÈ¤â¤À¤±¤É»ä¤Ï¥Ø¥¤¥È¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡££Á£Ú£Í¤â¾åÃ«¤Ë¡Ê£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¡Ë¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥Ø¥¤¥È¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Þ¤Ç¥Ø¥¤¥È¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï½ª¤ï¤ê¡ÄÀäÂÐ¤Ë²¿¤¬²¿¤Ç¤â¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ø¥¤¥È¤ËµÕ½±¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È²¦ºÂËÉ±Ò¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂÀï¤Ë¸þ¤±ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£