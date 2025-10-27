11月3日放送「CDTV」出演者＆歌唱曲発表 Snow Man・timeleszら
【モデルプレス＝2025/10/27】TBSでは、11月3日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を生放送で。このたび、多彩な出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
Snow Manは、最新アルバム「音故知新」から真実の愛を歌ったリード曲「TRUE LOVE」とクールなダンスが話題の「BOOST」、豪華2曲をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンス。正反対の魅力が詰まったパフォーマンスが見どころとなる。timeleszは、バスケットボール応援ソングの「Steal The Show」と、メンバーの松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演した話題のドラマの主題歌「レシピ」をSPメドレーで届ける。
M!LKは、結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」、BE:FIRSTは初のベストアルバムから、リード曲でThe Jackson 5のリメイクカバー「I Want You Back」をそれぞれフルサイズでパフォーマンス。8月に鮮烈デビューを果たした新人ボーイグループ・CORTISは、同番組に初登場。力強いパフォーマンスで魅せる「FaSHioN」のフルサイズを日本のテレビで初披露する。
デビュー10周年イヤーのマカロニえんぴつは、飼い犬目線での歌詞をVoはっとりが書き下ろした最新曲「ハナ」をフルサイズでテレビ初披露。Aqua Timezは自身最後の書き下ろしドラマ主題歌「if you come」をフルサイズライブ。アイナ・ジ・エンドはSNS総再生数11億回を突破し、ヒットを遂げている人気アニメ「ダンダダン」の主題歌「革命道中 - On The Way」をフルサイズでおかわりライブする。「名曲ライブ！ライブ！」には、シェネルが登場。伊藤由奈の名曲「ENDLESS STORY」を披露する。（modelpress編集部）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
Aqua Timez「if you come」
CORTIS「FaSHioN」
Snow Man「TRUE LOVE」「BOOST」
timelesz「Steal The Show」「レシピ」
BE:FIRST「I Want You Back」
マカロニえんぴつ「ハナ」
M!LK「好きすぎて滅！」
【名曲ライブ！ライブ！】
シェネル「ENDLESS STORY」（伊藤由奈）
