11月3日放送『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト＆歌唱曲発表 Snow Man最新アルバムから2曲をテレビ初披露
11月3日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。Snow Manは最新アルバム『音故知新』から真実の愛を歌ったリード曲「TRUE LOVE」とクールなダンスが話題の「BOOST」、2曲をそれぞれフルサイズでテレビ初パフォーマンス。正反対の魅力が詰まったパフォーマンスに期待が高まる。
timeleszは、バスケットボール応援ソングの「Steal The Show」と、メンバーの松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演した話題のドラマの主題歌「レシピ」をSPメドレーで届ける。M!LKは結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」、BE:FIRSTは初のベストアルバムから、リード曲でThe Jackson 5のリメイクカバー「I Want You Back」をそれぞれフルサイズでパフォーマンスする。
8月に鮮烈デビューを果たし世界中で注目を集める新人ボーイグループ・CORTISが番組に初登場。力強いパフォーマンスで魅せる「FaSHioN」のフルサイズを日本のテレビで初披露する。
デビュー10周年イヤーのマカロニえんぴつは、飼い犬目線での歌詞をVoはっとりが書き下ろした最新曲「ハナ」をフルサイズでテレビ初披露。Aqua Timezは自身最後の書き下ろしドラマ主題歌「if you come」をフルサイズライブで届ける。
アイナ・ジ・エンドはSNS総再生数11億回を突破し大ヒットを遂げている、人気アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中 - On The Way」をフルサイズでおかわりライブ。「名曲ライブ！ライブ！」には、シェネルが登場。伊藤由奈の名曲「ENDLESS STORY」を披露する。圧巻の歌声に注目だ。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
Aqua Timez「if you come」
CORTIS「FaSHioN」
Snow Man「TRUE LOVE」「BOOST」
timelesz「Steal The Show」「レシピ」
BE:FIRST「I Want You Back」
マカロニえんぴつ「ハナ」
M!LK「好きすぎて滅！」
＜名曲ライブ！ライブ！＞
シェネル「ENDLESS STORY」（伊藤由奈）
