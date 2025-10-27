BTS・J-HOPEの『′HOPE ON THE STAGE′ THE MOVIE』、IMAX版予告が解禁 特典絵柄も公開
7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開される。公開に先駆けて、11月3日にプレミア上映されるIMAX版の予告が公開となった。あわせて、プレミア上映限定入場者特典”IMAX版ポスタービジュアルカード（A6サイズ）”の絵柄も解禁された。
【動画】J-HOPEドキュメンタリー映画 IMAX版予告編
BTSのメンバーとして世界的な人気を誇る一方、ソロアーティストとしても独自の表現を追求し続けるJ-HOPEにとって初の単独ワールドツアーとなった今回のワールドツアー。初のソロアルバム『Jack In The Box』とスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の世界観を軸に、HIPHOP、ロック、ポップなど多彩なジャンルが融合した重厚なサウンドと緻密な照明演出、ダンサーたちとのダイナミックなダンスパフォーマンスで世界中のファンを魅了した。
今回の映画では、アーティストとしてのJ-HOPEの進化を見せつけたステージだけでなく、自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューのほか、リハーサルの様子、公演中にバックステージで見せるJ-HOPEのさまざまな表情など、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった「Killin' It Girl （Solo Version）」のパフォーマンス、さらにJIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録されている。
今回解禁されたIMAX版予告では、J-HOPEのワールドツアーで披露された、観客を熱狂と感動で包み込む甘い歌声と圧巻のパフォーマンスが中心に映し出される。世界中から52万4千人ものARMY（＝BTSファンの呼称）が集結した今回のワールドツアー。さまざまな衣装とともに繰り広げられたアツく燃えたぎるJ-HOPEワールドは、ARMYたちにとっても忘れられない瞬間になった。
チケットは10月31日よりIMAX上映劇場にて順次販売開始となる。
