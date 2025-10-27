【ラ・リーガ】レアル・マドリード 2−1 バルセロナ（日本時間10月27日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】ハンド？物議のPK判定シーン（VARあり）

世界が注目するエル・クラシコで、VARでも確認された非常に難解なPK判定シーンが話題になっている。

日本時間10月27日のラ・リーガ第10節に行われたエル・クラシコは、レアル・マドリードがバルセロナを2−1で撃破。その49分、物議を醸す判定が勃発する。

マドリードが右サイドを起点に攻め込み、MFジュード・ベリンガムがペナルティーエリアの右に進入してクロス。これをバルサのDFエリック・ガルシアがスライディングでブロックした。しかし、そのボールがベリンガムの左膝に跳ね返り、E・ガルシアの左手に再びヒットしたのだ。

即座に笛が吹かれなかったため、ベリンガムもマドリードのサポーターもハンドを猛アピール。CKと判定した主審は主将とコミュニケーションを取った後、VARと交信する。

その様子を実況・福田浩大氏は「エリック・ガルシアは確かに触ってはいたんですけど、手や腕で身体を不自然に大きくして触れたと見るか。その状況においての、競技者の身体の動きによるものではない、正当ではないと判断されるとハンドとなることがあります。ですから、不自然に身体を大きくしたかどうかをチェック中です」と伝えた。

スタジアムのボルテージが高まる中、主審はオンフィールドレビューを実行。様々な角度から何度も映像が検証され、最終的にはハンドによるPKと判定される。E・ガルシアは唖然としながら頭を抱えた。

ハンド判定は「意図的」や「不自然」という部分がファジー

この一部始終にはサッカーファンが大注目。SNS上では「あれはハンドは厳しいよ」「あれがハンドはマジでない」「その跳ね返りハンド取ったら可哀想じゃね？どうみても不回避」「腕上げてるとはいえ可哀想なハンドやな」などの否定派、「普通にPK」「手が上がっちゃってるしハンドになるのも不思議じゃない」「当たってるし動いてるのも事実だからOFRするならハンド取るよねって感じ」「支え手じゃないからハンドってのは納得の意見」などの肯定派に分かれた。

また、SNSでは「ハンドの基準って全然分からん」「ハンドのルールマジで難しすぎるわ」「ハンドに関する基準明確にして欲しい普通に」などの声が出ていた。現行のルールでは、「手や腕をボールの方向に動かし、意図的に手や腕でボールに触れる」、もしくは「手や腕で身体を不自然に大きくして、手や腕でボールに触れる」がハンドと判定される。とはいえ、「意図的」や「不自然」という部分がファジーであり、最終的には主審の判断に委ねられることになる。

GKヴォイチェフ・シュチェスニーがFWキリアン・エンバペのPKを止めてスコアは動かなかったものの、選手やファンを揺さぶるジャッジとなった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

