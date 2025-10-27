ABEMAは、オリジナルドラマ『透明なわたしたち』と『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の2作品がアジア最大級のテレビ賞『30th Asian TELEVISION AWARDS』の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネートされたことを発表した。

本賞は1996年に創設され今回で30回目を迎えるテレビ賞であり、アジア各国の放送局が制作した良質な番組や、テレビに関連する優れた業績など52部門を対象に表彰を行う。

『透明なわたしたち』は、過去と現在それぞれの事件を巡って展開されるサスペンスだ。『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースしたHIPHOPエンタメドラマである。いずれもABEMAで見逃し配信で視聴することが可能だ。

『30th Asian TELEVISION AWARDS』の最優秀賞は、11月29日にジャカルタで開催される授賞式で発表される。

■『透明なわたしたち』監督・脚本 松本優作コメント全文本作は「他者への想像力の欠如」をテーマに、オリジナル脚本で制作した作品です。素晴らしいキャストとスタッフが力を結集し、世界に届けたいという想いを込めてつくり上げました。このたび、そんな本作が栄えある国際的なアワードにノミネートされたことを、心から嬉しく思っております。この機会を通じて、一人でも多くの方に作品が届けば幸いです。そして何より、制作に携わってくださったすべてのキャスト・スタッフ・関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

■『警視庁麻薬取締課 MOGURA』企画・プロデュース 鈴木おさむコメント全文ラッパーの漢さんから飲み会で聞いた衝撃の実話をドラマ化したいという思いをABEMAがド正面からキャッチしてくれて、こんなにも格好良く面白く他では中々見たことのないドラマを作れたこと。そしてこのような評価を受けたこと。本当に嬉しく思っています。どうせなら、賞を取りたいな！！

■『警視庁麻薬取締課 MOGURA』監督 志真健太郎コメント全文素晴らしい賞にノミネートしていただき、心から光栄に思います。「今までにないHIPHOPのドラマを作る」という一心でした。そして、それを面白がってくれるキャスト・スタッフに恵まれて、本当に今までに観たことない、とんでもないモノを作ることができました。アワードにいくなんて、夢にも思っていませんでしたが、作品の旅を祝福すると共に、関わってくれた、そして観てくださった皆様に心から感謝しております。

