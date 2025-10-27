怪しげな深夜ドラマ 万年筆で「写真がバズる」と書くとSNSに変化 『UNREAL-不条理雑貨店-』第3話あらすじ
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演する、テレビ大阪ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』（毎週月曜）の第3話が、きょう27日深夜1時35分から放送される。
【写真】『UNREAL-不条理雑貨店-』第3話 場面カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（毎週木曜 深0：30）などで放送。
■第3話「フラウロスの牙」
ムネチカ（小西詠斗）が「UNREAL」店主のヤギオ（染谷俊之）への、沢山の夏合宿のお土産を抱えて、友人の水門（新正俊）と帰っていた。水門から海名月サマーフェスティバルに誘われるが、宗哉はカフェの出店をヤギオに強く反対されたことが気になっていた。
その後、宗哉がお土産を渡すため「UNREAL」へ訪れると、ヤギオが倒れているのを見つける。心配する宗哉をよそに目を覚ましたヤギオは冷たい態度を取り、宗哉は怒って出ていってしまう。入れ違いざまに、大学生でカメラ好きの根岸（本島純政）が店に訪れる。海名月市出身のアイドル、赤羽凛糸（黒崎レイナ）の熱狂的なファンである彼が手にしたのは「フラウロスの牙」という万年筆。「書いた願い事を叶えてくれる」と説明され、試しに根岸が「写真がバズる」と書くと、SNSの投稿へ急に反応が集まり出し…。
【写真】『UNREAL-不条理雑貨店-』第3話 場面カット
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
テレビ大阪（毎週月曜 深夜1：05）のほか、テレビ愛知（毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（毎週木曜 深0：30）などで放送。
ムネチカ（小西詠斗）が「UNREAL」店主のヤギオ（染谷俊之）への、沢山の夏合宿のお土産を抱えて、友人の水門（新正俊）と帰っていた。水門から海名月サマーフェスティバルに誘われるが、宗哉はカフェの出店をヤギオに強く反対されたことが気になっていた。
その後、宗哉がお土産を渡すため「UNREAL」へ訪れると、ヤギオが倒れているのを見つける。心配する宗哉をよそに目を覚ましたヤギオは冷たい態度を取り、宗哉は怒って出ていってしまう。入れ違いざまに、大学生でカメラ好きの根岸（本島純政）が店に訪れる。海名月市出身のアイドル、赤羽凛糸（黒崎レイナ）の熱狂的なファンである彼が手にしたのは「フラウロスの牙」という万年筆。「書いた願い事を叶えてくれる」と説明され、試しに根岸が「写真がバズる」と書くと、SNSの投稿へ急に反応が集まり出し…。