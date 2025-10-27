打者が混乱！山本由伸は「打てるわけない」“最強の相棒”スミスのリアクションが話題に「完璧すぎた」「これは神バッテリー」
【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）
10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由伸の制球力と捕手ウィル・スミスのリードが話題となっている。
山本由伸はスプリッター、ヨーヨー・カーブ、ひざ元への速球などを使いこなし、105球で4安打1失点、1死球8奪三振という圧巻のピッチングを披露。2試合連続完投勝利で今ポストシーズン3勝目を飾った。
山本の投球で特に注目すべきは、投球術と制球力の高さだ。山本はこの試合で6種類の球種を投げ、強力な打線を誇るブルージェイズをレパートリーを巧みに混ぜ合わせることで混乱させ続けた。3回1アウトの犠飛から、20人の打者を連続で打ち取り試合を終わらせた事がその凄さを物語っている。また、山本の精密な投球は、捕手ウィル・スミスとの完璧な連携によって支えられていた。スミスはこの試合で完璧なリードをしたと言われている。特に1回のゲレーロJr.との打席では、山本がスプリッターをほぼ正確にスミスが望む場所に投げ続けた。ゲレーロJr.がようやくタイミングが合ってきた時に、山本は美しいヨーヨー・カーブを繰り出して打ち取っている。
山本がスミスのミットに正確に投げこむと、スミスはナイスピッチのたびに、グラブで山本に何度も「いいピッチだ」というような“合図”を送っていた。2人の素晴らしい連携が生み出したシーンと言える。山本の完璧な投球を支えたのは、捕手ウィル・スミス選手の卓越したリードと、両者の強い信頼関係だろう。ワールドシリーズという大舞台で、強力ブルージェイズ打線を沈黙させた山本とスミスのバッテリーにファンからは「完璧すぎた」「打てるわけない」「鬼制球だった」「信頼関係スゴい」「泣けるな」「これは神バッテリー」「スミス、リード色々言われとったのに挽回やな」といった様々な反響が巻き起こっている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）
(C)Getty Images