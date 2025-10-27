指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が27日、TBS系「CDTV ライブ！ ライブ！」に生出演し、新曲「ラブソングに襲われる」をうさ耳姿で披露した。

「ラブソングに襲われる」は、今月8日に19枚目シングル表題曲として発売された。オリコン週間シングルランキング、「Billboard JAPAN Top Singles Sales」ともに自己最高初週売上を更新し1位を獲得。CDセールスも累計40万枚を突破しており、ストリーミングも自身最速となる約1カ月半で累計2000万回を突破した。

番組内では、不思議の国をモチーフにした衣装で、メンバー全員がおそろいのうさ耳をつけて登場。間奏では、野口衣織（25）のソロダンスがバージョンアップしたという“新スーパー衣織タイム”もパフォーマンスした。

キュートなパフォーマンスに、プロデューサーの指原もX（旧ツイッター）で「ぎゃー！！！！！！ かわいい！！！！！！！！！！！ イコラブ！！！！！！！！！！」と反応。SNSでも話題となっている。

＝LOVEは2月リリースの「とくべチュ、して」がストリーミング累計8500万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも19・5億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録。現在、グループ史上最大動員数となる8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中だ。