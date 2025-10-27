「口裂け女に会ったらどうしよう…」最上級の誉め言葉は何？口裂け女対策のの「常識」を打ち破った方法【作者に聞く】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を公開している。主人公のかごめがさまざまな都市伝説に遭遇する短編漫画で、今回は、有名な「口裂け女」を題材としたエピソードを紹介するとともに、著者に口裂け女にどんな印象があるかを聞いた。
■「私、きれい？」の常識が通用しない
「口裂け女」は、大きなマスクをした女性が「私、きれい?」と尋ねてくる有名な都市伝説である。「きれい」と答えると口を見せてくる。「きれいじゃない」と答えると刃物で痛い目に遭わせてくるという。
そんな口裂け女が、突如かごめのいとこ・統太くんの前に現れる。口裂け女が統太くんに声を掛けようとしたところ、なんとかごめが登場した。口裂け女はかごめを気にせず大きなマスクを外し、いつものように質問をする。しかし、かごめの予想外な言葉に、口裂け女は動揺する。
かごめを「おかしな女性」だと察した口裂け女は、急いで逃げ出す。しかし、かごめは口裂け女の弱点を突いて圧倒。しかも、「口裂け女を愛する」という逆転の発想で都市伝説を完封したのだった…。
■作者が語る「死なずに済む方法」
藤やすふみさん自身は口裂け女にどんな印象を持っているのだろうか。
「昔から口裂け女に会ったらどうしようか常に考えています。最上級の誉め言葉はなんだ、友達になれないのか、どうしたら死なずに済むかと頭の中で必死になるほど、怖いと思っています」と語った。
「都市伝説に求める女」は、ホラー漫画のようでいながら、ユーモアもあふれる短編漫画である。都市伝説やホラーに興味や関心があれば、この機会に一度読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
