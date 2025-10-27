·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÇÇ¯¶â¤¬ºÇÂç84¡ó¥¢¥Ã¥×¡ªÃí°ÕÅÀ¤È¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò²òÀâ
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¤¢¤ëÇ¯¶â¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â³Û¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤Î´ðËÜ¤È¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¡¢·«¤ê²¼¤²¼õµë¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¾¼ÏÂ27Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤Î¾å¸ÂÇ¯Îð¤¬70ºÐ¤Þ¤Ç
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÄ¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÇ¯¶â¤ÎÁí³Û¤¬Áý¤¨¤ë¡×ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òÃÙ¤é¤»¤ëÊ¬¡¢·«¤ê²¼¤²´ü´ÖÃæ¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÇ¯¶â°Ê³°¤ÇÏÅ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¼ê»ý¤Á¤ÎÃùÃß¤ä¼ýÆþ¤â³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²ÃµëÇ¯¶â¤ä¿¶ÂØ²Ã»»¤ÏÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°
·«¤ê²¼¤²¤ÇÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤¹¡£²ÃµëÇ¯¶â¤ä¿¶ÂØ²Ã»»¤È¤¤¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ã»»¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤â¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·«¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²Ã»»¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢75ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÁý³ÛÎ¨¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤
Áý³Û¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð76ºÐ°Ê¹ß¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤â¡¢Áý³ÛÎ¨¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÁµá¤òÃÙ¤é¤»¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Áý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤Ï75ºÐ»þÅÀ¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨1952Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¤¬¾å¸Â¡Ë¡£
£¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÊ£¿ô¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆ±»þ¤Ë¡×·«¤ê²¼¤²¤¬É¬Í×
¶¦ºÑÇ¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÊ£¿ô¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÆ±»þ¤Ë·«¤ê²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒÊý¤À¤±¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¾ã³²Ç¯¶â¤ä°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â
65ºÐ¤«¤é66ºÐ¤Î´Ö¤Ë¾ã³²Ç¯¶â¤ä°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÎÎã³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ºß¿¦Ãæ¤ÏÃí°Õ¡ª½êÆÀ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â
60ºÐ°Ê¹ß¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¾ì¹ç¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤Î°ìÉô¤¬¸º³Û¡¦Ää»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¤ê²¼¤²´ü´ÖÃæ¡ÊÂÔµ¡Ãæ¡Ë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤âºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ÏÁý³Û¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¦Â¾¤ÎÇ¯¶â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤éÁý³ÛÎ¨¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë
·«¤ê²¼¤²ÂÔµ¡Ãæ¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´¤Ê¤É¤Ç°äÂ²Ç¯¶â¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÁý³ÛÎ¨¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤É¤ó¤Ê¤Ë·«¤ê²¼¤²¤Æ¤âÁý³Û¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢Íâ·î¤«¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Î¶â³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
§ÊÝ¸±ÎÁ¡¦ÀÇ¶â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â
Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢½êÆÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¡¢½»Ì±ÀÇ¡¦½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÉéÃ´¤âÁý¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç»î»»¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¨·«¤ê²¼¤²ÀÁµá¤ÏËÜ¿Í¤Î¤ß
·«¤ê²¼¤²ÀÁµá¤ÏËÜ¿Í¤¬¹Ô¤¦¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£ÂÔµ¡Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°äÂ²¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë·«¤ê²¼¤²ÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²¾È¡§ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡ÖÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¡×
¡¦Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¡§·«¤ê²¼¤²´ü´ÖÃæ¤ÎÀ¸³è¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÃß¤¨¤ä»Å»ö¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¡£
¡¦·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¡¢Ä¹À¸¤¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¡§¼õµë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Áý³Û¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í¡§Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·«¤ê²¼¤²¤Î²ÄÈÝ¤ä±Æ¶Á¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦²È·×¡¦²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¡×¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ï¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
¤Þ¤È¤áÇ¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¤Ï¡¢¾Íè¤Î¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤¤¤ÄÀÁµá¤¹¤ë¤«¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤äÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·«¤ê²¼¤²¤Î²ÄÈÝ¤ä±Æ¶Á¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦²È·×¡¦²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¡×¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ï¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
