ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤È¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÎÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¾å±ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Û¤Î¤ó¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÎ¢Â¦¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³ ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÉÙ»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Î½÷À½éÅÐÄº¤«¤éÈÕÇ¯¤ÎÆ®ÉÂ¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»³¤ËÅÐ¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÍ¦¤ÊÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºîÉÊ¡£¤¤ç¤¦³«Ëë¤·¤¿¡ØÂè£³£¸²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ëºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ò±é¤¸¤ëµÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÉô°æ¤µ¤óËÜ¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ç³è¤³è¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡É¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°ÂÓ¤Ëà¿ä¤·á¤ÎÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¸å¤í¤Ë¤ÏÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤âÅÐ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÆÃÃíÂÓ¤ò¿È¤ËÃå¤±ÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó±é¤¸¤ëÂ¿Éô¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¡È¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÆü¤ËÉÙ»³¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ø¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍè¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇµÈ±Ê¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ë¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ³§¤¯¤¿¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Á¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊó¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡É¤È¡¢´¶·ã¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤¹¤ë¤ÈµÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÉÙ»³±Ø¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£ ¡È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£µ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤ªÃãÌÜ¤ËÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤éÂÓ¤Î¸å¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ ²÷¤¯¸å¤í¤ò¸þ¤¡¢¡Ö¤³¤¦¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âµÒÀÊÂ¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡Ø¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¡¦µÈ±Ê¤µ¤ó¡Ù¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û