働き手が減少に転じたのが30年前。人手不足、物価高にさらされた「外食産業」の戦いを取材しました。

【画像を見る】省人化に大活躍 配膳の主役のロボット

安さが魅力の地元で愛される「老舗餃子店」でも30年で…

灼熱の鉄板で一気に蒸される餃子。

カリッと焼き上げた皮には香ばしい焦げ目。中を開ければ、凝縮された豚肉と野菜の旨みがたまりません。

東京の下町、亀戸にある餃子店「亀戸餃子」。



子供も箸が止まらない、老若男女に愛されてきた味です。





メニューは潔く、餃子1本。

お客さん

「ひたすら餃子を食べ続けたい時がある。亀戸を感じる」

餃子愛を熱く語る男性は、ビールを片手にひたすら餃子を食べ続け、9皿を完食。でも、これだけ食べても2970円。

安さが大きな魅力の餃子ですが、常連客は…

常連客

「いま（2皿で）660円でしょ。いい値段になっちゃったよね。昔はもっと安かったんだよ」

時を遡ること30年。「亀戸餃子」では、変わらぬ作り方で餃子を焼いていました。1996年当時の価格は1皿250円。



この価格は徐々に値上がり、2024年に330円になりました。

亀戸餃子本店 丸山貴大さん

「80円上げちゃってるだけでも、皆さん苦しいと思う。食べる方はものすごく食べてってくださるから」

皮に使う小麦は、円安などの影響を受け高騰。光熱費も大きく跳ね上がっています。

値上げに抗い続けた30年。

亀戸餃子本店 丸山貴大さん

「これ以上（値段を）上げたら、お客さん離れちゃう。薄利多売でも、皆に食べていただければ、うちのお店は継続していける」

ケンタッキー、すかいらーくが日常に 1970年は“外食産業元年”

振り返れば、“外食産業元年”と言われた1970年。



世界大阪万博への「ケンタッキーフライドチキン」の出店や、日本初の「すかいらーく1号店」を皮切りに、外食の文化が日常に広がりました。



当時の価格は、今では考えられないくらい安いです。庶民の味方、吉野家の牛丼はなんと一杯200円。



1971年には「マクドナルド」が初上陸。ハンバーガーはわずか80円でした。

順調に市場規模を拡大していった「外食産業」は、1997年には29兆円とピークに達しました。当時の主役はファミレス。

記者

「ありました！確かにデニーズが2軒並んでいます」

通常店舗の隣に和食専門の店舗が並ぶ、まさに珍百景が生まれました。



各社が出店数を加速させる“ファミレス戦国時代”。

回転寿司で究極の“省人化” ロボットも大活躍

ところが、今から30年前の1995年。影が忍び寄っていました。それが「働き手の減少」です。



それまで増加していた労働人口が、この年をピークに初めて減少に転じたのです。

そこから“省人化”が大きなテーマとなりました。配膳の主役はロボットに。



どれくらい活躍しているのか。通路を通る回数を数えてみると、1時間半でロボットが5回。従業員は1回でした。



片付けや接客は従業員がロボットと役割分担しています。

慢性的な人手不足の時代をどう生き抜くのか。誕生から究極の進化を遂げた外食があります。それは「回転寿司」です。



2020年にオープンした最新の店舗「くら寿司グローバル旗艦店 浅草ROX」に行ってみると、従業員の「いらっしゃい！」はなく…

窪田ゆき 記者

「たくさんお客さんがいるのですが、店員さんはあまりいる印象はないです」

案内はされず、少し不安を感じつつも、番号の席を探し…



結局、入店してから誰とも会話することなく、席にたどり着いてしまいました。



注文したネタは、従業員を介さず高速で届きます。もはや“究極の省人化”を実現しています。

1997年の回転寿司店の厨房には、確認できただけでも職人が5人います。

レーンには寿司が隙間無く敷き詰められ、回っていました。

今の注文は、全てタッチパネルです。



今回、厨房に入る許可を特別にもらい、作業を見せてもらいました。

くら寿司 小坂博之さん

「実際にこういう風に作業するのは、もう10年以上前のことになるので…」

10数年ぶりに厨房に入った小坂さん。でも、今も現役かのような手際の良さです。



それもそのはず。作業が超〜簡単なんです！



実際に時間を測ってみると…

くら寿司 小坂博之さん

「今サーモンが『２』となってますので、実際にサーモンを2皿作ります」

あらかじめ切り分けられたネタを冷蔵庫から取り出し、機械で作られたシャリに乗せるだけ。かかった時間、わずか13秒。

作業の効率化を進めたことで、創業時40種類程度だったメニューが、最大200種類にまで増えたといいます。

くら寿司 小坂博之さん

「どうしても人件費が高騰しているし、人手不足がついてまわるので、いかに従業員が覚えやすい、教育しやすい環境を整えるか。システム化は大きな役目がある」

「物価高」や「人手不足」など外食に吹き荒れる向かい風。



次の30年をどう生き残るのか。企業の知恵と工夫が試されています。