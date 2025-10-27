「出社回帰」で失速しない！ ワーママが実践すべきキャリア戦略と“脱・セルフブラック”時間術
現在、社会全体で高まっている「出社回帰」の機運。その影響を最も大きく受けると言っても過言ではないのが、仕事と育児を両立しているワーキングママ（パパ）ではないでしょうか。
そこで、書籍『40歳の壁を越える人生戦略』やVoicy「学びの引き出しはるラジオ」で、働く人や子育て中の人の悩みに寄り添い、具体的な解決策を提案しているポスパム代表・尾石晴さんに、ワーママがキャリアを諦めずに済むための仕事との向き合い方や、毎日の時間の使い方について伺いました。
企業というのは一般的に生産性の向上、そのための企業全体の一体感の醸成などを目指していると思います。それに対して国は、子育て世代の就業継続やそのための支援などに力を入れようとしているので、ここですでにすれ違いが発生しています。
このすれ違いを解決する方法の1つが、「働き方の選択肢の多様化」だと私は思います。
そもそも日本は、まだまだ働き方の選択肢が少ないですよね。時短勤務という選択肢もありますが、見方によっては働き方やキャリアの選択肢を狭めているとも言えるので、私は一概にいいとは思いません。
それよりも、例えばコアタイムなどを設けた上で、一人ひとりが働く時間を選べる方が、少子化と出社回帰の衝突はかなり軽減されるのではないかと思います。
しかし、なかなかこうした仕組みが浸透しないところが現在の日本全体の課題です。
従来通りに全員一律に出社することを求めると、結局弱き者が選択を迫られることになり、子どもを諦める、もしくは仕事を諦めるということになってしまい、国が考える少子化対策がうまく進まないというスパイラルに陥ってしまうと思います。
非正規雇用という選択肢もありますが、そうなると一気に賃金が下がってしまったり、キャリアの幅が狭まったりしてしまうのが現状ですよね。
特にワーママであれば、いわゆるマミートラックを走ることを余儀なくされ、それ以降のキャリアの可能性が閉ざされてしまうというケースも少なくないと思います。
とはいえ、全ての企業に明日から突然柔軟な働き方を実現してもらうのは難しいですから、せめて企業には職種や雇用形態ごとに「なぜその時間オフィスにいなければならないのか」ということを明確に提示してほしいと思います。
そこが説明されると、「一体感」というあいまいな言葉だけに縛られず、もう少し現状に納得して働けるかもしれません。
子育てと両立しつつ働きたいときに1番に考えるのは、やはり勤務条件や時間ですよね。そして同時に給与についても考えると思います。
その次に、自分のキャリアパスやスキルをどう伸ばしていくかということを考えるのではないでしょうか。そこには自然と人脈を広げるという要素も付いてくると思います。
私はそこにさらに、企業の価値観やカルチャーも考慮に入れて考えます。ここがズレていると、今後働いていく上でのメンタリティーに大きく影響するからです。
例えば、私は会社員時代はヘルスケアに関わる企業に勤めていたのですが、それは「自分の仕事が誰かの健康的な生活を支えることにつながっていると実感できたから」という部分が大きいです。
逆に言えば、どんなに給料が高く、将来性があると言われている業種でも、自分自身が「誰かの役に立っている」と感じられない仕事は選ばないと思います。
整理すると、転職に際して、私は「給与と時間」「未来のスキルアップ、人脈」「メンタリティー」の3つを大切にしたいなと思っています。
最初の2つはある程度考慮に入れていても、3つ目の「メンタリティー」を犠牲にしてしまったり見逃してしまったりする方は多いかもしれません。
転職という選択をするのであれば、それこそ新卒時の就活のようにとことん自分自身を見つめ直して自己理解をしていくことが、ワーママにこそ大事なのではないかなと思います。
私は毎日20時にアラームを設定して、自分自身を見つめる時間を確保するようにしています。5分だけ時間を使って、日記アプリにその日したことを書き留めているんです。
仕事や家事などのほかに「夫とけんかした」「こう言われたのが嫌だった」というささいなことまで書き出しています。この時点ではそれについてどう思ったかは書かず、あくまでしたことだけを書き出すだけでOK。
そして翌日の朝、仕事を始める前に「前日のことで1番記憶に残っていること」について5分くらいで掘り下げるという作業をしています。
掘り下げるためのツールはなんでもいいと思いますが、私はパソコンを開くと仕事モードになってしまうので、あえてアナログなノートに書きつづっています。
具体的には、嫌なことならなぜ嫌だったのか、いいと思ったものがあった場合は、なぜいいと思ったのかを掘り下げて書いています。
これを毎日やっていると、自分が考えていることの傾向が見えてくるんです。最近は子どものことばかり考えているとか、この時期はリモートワークのことばかり考えているなとか（笑）。つまり、その時の自分自身の精神状態が見えてくるんですよね。
人間はモチベーションだけでは続きませんから、こうやって自己理解を深める習慣と時間を作ることは、大人になっても必要だと思います。
自分も含めてですが、セルフブラック化しているママは多いですよね。原因は主に3つあると思います。
1つ目は「もしも」に備え過ぎてしまうこと。
子どもに関するトラブルや発熱など、不測のことがいつ起こるか分からないため、今できることはとにかく先にやっておこうとしてしまい、予定を詰め込み過ぎてしまう人は要注意です。
2つ目はとにかく短期間で成果を出さなければと思い過ぎてしまうこと。
時間がないのだから、ここまでにこれだけやらなきゃ！ と思い過ぎてしまうと日々の生活がセルフブラック化しやすいと思います。
そして最後の3つ目として、休むことに罪悪感を感じてしまうということ。
毎日忙しい日々を過ごしているママは、スキマ時間ができてゆっくりすることに対して罪悪感を感じたり、もったいないと感じてしまったりすることが多いみたいです。ご飯を食べる時間も惜しくて、自分の食事は立ったまま済ませてしまうという方はまさにこれですね。
私はこうした状況から抜け出すために、「時間を箱型に区切る」という考え方をしてみました。午前はアウトプット系の仕事、午後はインプット系の仕事。定時を過ぎたら仕事が途中でもいったん切り上げる、など……。
そのほかにも、午前はなるべく会議を入れないようにする、なども効果的です。時間がある限りどんどん会議を入れてしまうと、自分のタスクがいつまでたっても片付かないですから、可能な限り時間の使い方を自分で決める勇気をもつことが重要だと思います。
あとは、「やらないことリスト」を作って自分の時間を守っています。
私の場合は、領収書の整理はやりたくないから税理士さんに全てお任せする、現在自営業で通販サイトを運営しているのですが、そのQ&Aページは問い合わせフォームに来た内容をAIに読み込ませて整理する……とか。
やりたくないことを頑張るのも大事ですが、プロの手やAIに頼りながら効率的に進めていくことも大事だと思います。年齢を重ねるごとに全てのタスクに「全集中」する体力は減っていくわけですから、使えるリソースはどんどん使っていきましょう。
持続可能な働き方を獲得するために、まずは「時間を箱型に区切る」こと、そして「やりたくないことリスト」を作ることを始めてみてはどうでしょうか。尾石晴 プロフィール
株式会社ポスパム代表。大学卒業後、外資系メーカーに16年勤務。転勤5回、管理職の経験あり。2020年に退職し、独立。2年間のサバティカルタイムを経て、現在は大学院博士課程（感性学）に在籍中。2013年、2016年生まれの男児2人の母。著書に『40歳の壁を越える人生戦略』（ディスカヴァー）ほか多数。最新刊は『「やりたいこと」が全部できる! 自分の時間: 思いきってやめる、新しく始める』（三笠書房）。
この記事の執筆者：大塚 ようこ
子ども向け雑誌や教育専門誌の編集、ベビー用品メーカーでの広報を経てフリーランス編集・ライターに。子育てや教育のトレンド、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。(文:大塚 ようこ)
