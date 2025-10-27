

映画『恋に至る病』は人気作家・斜線堂有紀の同名原作の映画化。内気な高校生の宮嶺望（長尾謙杜）と社交的でクラスの人気者の寄河景（山田杏奈）。次第に2人の距離が縮まっていきますが、景にある疑惑が浮上して……という物語。



親しみやすく世話好きな景のおかげで、学校生活を楽しめるようになってきた宮嶺が、景の本当の姿を知ることでどのような変化を見せていくのかが、この作品のキーになっています。



宮嶺を演じる長尾謙杜さんに、まず宮嶺という人物についてお話を聞きました。



長尾謙杜さん（以下、長尾）：最初に出演依頼をいただいたとき、原作本の帯を見て「これは面白そうだ」と思いました。僕が近年、出演してきた作品の中でも異色の作品だと感じていたので、撮影が始まるのが楽しみで仕方がなかったです。



――面白いと思ったポイントは？



長尾：物語の世界観がすごく興味深かったです。リアルな話というより、非現実的な物語だと思いつつ、でも今の時代、こういう話が現実にあってもおかしくないと思えましたし、“生と死” というものに向き合う作品でもあるので、いろいろなことを考え、想像力を膨らませながら臨める作品だと思いました。



――長尾さんが演じた宮嶺のキャラクターについて教えてください。



長尾：気弱で自分に自信がなさそうなタイプですが、彼なりの正義感はあって、それをとても大切にしている人なのかなと。



景が物語を大きく動かす役割を担っていますが、景と宮嶺の相性はよく、だからこそ物語の歯車が動いていったのだと思います。



――宮嶺の魅力はどこだと思いますか？



長尾：宮嶺はクラスの中でも目立たない普通の少年ですが、少し変わっているんです。この作品は景や宮嶺の周囲で不審死が続いたりするのですが、彼はそんな残酷なことが起こっているのを知りつつ、人より蝶の命をとても大切にしたり……。どこか歪んでいる印象もありました。また景の表裏、それぞれの顔が分かっても、彼女への思いが変わらないので、人の心って面白いなとも思いましたね。



キラキラ恋愛映画に出演する自分を想像できない!?

――この作品は、高校生たちの日常を描きながらも、見たことのない世界が展開していく、とても驚きのある作品ですよね。恋愛映画でもあるけれど、一筋縄ではいかないような感じがします。



長尾：僕の中では、恋愛映画はキラキラしたイメージがあるけれど、あのキラキラ感は、ファンタジーだと思うんですよ。「このタイミングでそんな胸キュン展開ある？」という変化球が飛んでくることも（笑）。だからこそ面白いし、憧れたりするんだと思います。



『恋に至る病』は、キラキラというよりは、むしろダークな世界観ですが、逆にそれが人間らしさにつながっていると思います。非現実的な部分も多いけれど、生々しさもあるんです。



――なるほど。長尾さんが所属する「なにわ男子」のイメージはキラキラですが、この映画では、長尾さん、別の道を歩み出したのですね。



長尾：そうですね、僕たちのグループのイメージはキラキラした王道のアイドルで、それも僕の一面ですが、俳優として活動をするときは、また別の一面を見せられたらいいなと思います。そもそも自分がキラキラの恋愛映画に出演する姿を想像できない（笑）。



――そうですか？ 意外ですね。



長尾：ほかのメンバーはキラキラの恋愛映画に出演することが多くて、すごいなと思います。甘いセリフとか、僕は照れくさくて笑っちゃうかもしれません（笑）。キラキラな世界を演じ切って、見にきてくれる皆さんを喜ばせるメンバーを本当に尊敬します。



廣木隆一監督の演出の早さに驚く！

――山田杏奈さんが演じた景は、最初は明るくて親しみやすい女の子でしたが、徐々に本性が表れてきます。宮嶺も彼女の素顔に驚きますが、このような人間の二面性について、長尾さんは気付けるほうですか？



長尾：いや、分からないですね。でも、みんな心の奥底で隠している部分ってあると思うんです。それを普段、人に知られないように行動していますから、見抜くことは難しいと思います。



――宮嶺は景の本当の姿を知っていきますが、彼への共感はありましたか？



長尾：共感できる部分もあります。でも宮嶺は景について、知りたくない部分もあると思うんです。それでも素顔を知ってしまったとき、宮嶺は彼女を大切に思えるのか……というのが、この映画の重要な部分だと思います。



――とても難しい役ですが、廣木隆一監督はどのような演出をされましたか？



長尾：廣木監督はとても面白い演出をされる方でした。一度「向こうからカメラに向かって歩いてきて、セリフ言って、クレープを食べてください」と指示をいただいて、その通り演じたら、そのワンカットでOKが出て。あまりに早くて驚きましたね（笑）。



監督の頭の中で、撮影するシーンの絵が決まっているので、イメージ通りのカットが撮影できたら、いろいろな角度から撮影したりせず、即OKなんです。



さまざまな撮り方もしましたが、シーンによっては、こちらの予想のつかない撮り方をされたりするので、とても貴重な体験でしたね。



――宮嶺の内面に関しては監督に相談しましたか？ それともご自身で考えてつくり上げていったのですか。



長尾：監督に相談はせず、演技を見ていただいて、その都度修正し、役の内面については自分なりに宮嶺の人柄を解釈して撮影に臨みました。



彼は普通の子なんですが、景のような個性的な女の子の心を惹きつける何かを持っていたんです。その“何かがある”というキャラクターを目指して役作りをしていきました。



共演の山田さんは“頼りになるねえさん”

――山田杏奈さんとは、Amazon Original映画『HOMESTAY（ホームステイ）』（2022）以来の共演ですが、再共演の感想は？



長尾：『HOMESTAY（ホームステイ）』は僕の初主演作品だったので、正直、分からないことがたくさんあったのですが、山田さんにはとても親切にしていただいて、本当に助けられました。



本作で久しぶりの共演でしたが、あの頃の雰囲気がよみがえってきてホッとしましたね。すごく話しやすかったですし、今回も“頼りになるねえさん” でした（笑）。

長尾謙杜さんのプロフィール

『恋に至る病』2025年10月24日（金）全国ロードショー

" />――完成した映画をご覧になったと思いますが、好きなシーンはありますか？長尾：まず印象深かったのは取調室のシーン。取調室での撮影は初めてだったので、「こんな感じなんだ！」と新鮮でした（笑）。青春ラブストーリーに取調室が出てくるのも珍しいと思いますし、何が起こるのか、楽しみにしていてください。僕はこの映画の世界観がとても好きなので、好きなシーンを選ぶのが難しいのですが、特に宮嶺と景が一緒にいるシーンは、すべてすてきでしたね。ダークだけれど切なさも感じさせる見応えのある作品です。ぜひ映画館で見ていただきたいです。2002年8月15日生まれ。大阪府出身。2018年、なにわ男子のメンバーに選ばれる。『俺のスカート、どこ行った？』（2019／日本テレビ）で連続ドラマに初出演。2021年、なにわ男子として『初心LOVE（うぶらぶ）』でCDデビュー。以降、なにわ男子の活動とともに俳優としても活躍。主な出演作は『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』（2023）『室町無頼』『おいしくて泣くとき』『俺ではない炎上』（いずれも2025）。監督：廣木隆一出演：長尾謙杜、山田杏奈、醍醐虎汰朗、中井友望、中川翼、上原あまね、小林桃子、井本彩花、真弓孟之（AmBitious）、忍成修吾、河井青葉、前田敦子Ⓒ2025『恋に至る病』製作委員会取材・文：斎藤香