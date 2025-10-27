歌手やタレントとして活動するあのさんは10月27日、自身のInstagramを更新。独自の世界観を取り入れた私服姿を披露しました。（サムネイル画像出典：あのさん公式Instagramより）

歌手やタレントとして活動するあのさんは10月27日、自身のInstagramを更新。独自の世界観を取り入れた私服姿を披露し、注目を集めています。

【写真】あの、美脚際立つミニ丈コーデ

秋コーデを披露

あのさんは「プリチッシモ」「AW」とつづり、4枚の写真を掲載しています。1枚目では、チェック柄のリボンとカフスが付いたレトロなワンピースを着用し、赤い眼鏡を掛けたコーディネートを披露。履いているのはYELLOのファーブーツでしょうか。

2枚目以降ではリボンがたくさん付いたグレーのニットプルオーバーと、バレンシアガと思われるリボンスニーカーを身に着けています。いずれのスタイルも、さまざまなブランドを巧みに組み合わせることで独自の世界観を表現しており、しなやかな美脚が際立つコーディネートです。

この投稿には、27日現在で7万5000を超える「いいね！」が寄せられました。

ブランドのプロデュースも手掛ける

あのさんは9月19日にもInstagramを更新し、ファッションブランド「HELL BLAU」を立ち上げたことを報告しました。投稿には、ファッション＆ビューティメディア「WWDJAPAN」に掲載されているインタビュー記事のリンクが添えられており、ブランド設立の経緯や、名前、コンセプトに込めた思いなどについて語っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
