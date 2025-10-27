地元出身・山田大貴＆新外国人躍動！東レアローズ静岡がホーム開幕戦でリベンジ果たす
2024年に誕生したバレーボールのSVリーグ。静岡県三島市が本拠地の東レアローズ静岡は、2シーズン目の開幕戦をホームで迎えました。力強いプレーとともに新戦力を含む注目選手を紹介します。
＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞「開幕戦の相手は昨シーズンのホーム開幕戦でもぶつかった、東京グレートベアーズです。そのときは敗戦となりましたが今回は勝利をと、多くのファンが集まっています」
会場となった静岡市駿河区のこのはなアリーナには、多くのファンが詰めかけました。
＜ファン＞「（お目当ての選手は？）山田大貴選手です。地元の選手なので。力強いプレーを見せてくれるところが好きです」 「東レはイケメン多い」 「頑張れ！東レ～！」
黄色い声援を浴びながら、大事な開幕戦に臨みました。
県ゆかりのポイントゲッターは、清水桜が丘高校出身・山田大貴選手。新加入でロシア出身のキリル・クレーツ選手は2メートル10センチの長身から強烈なサーブなどでインパクトを残しました。
新加入、キューバ出身のフリオ・カルデナス選手も高い得点力が魅力です。ルーキーの楠本岳選手は身長177センチとバレープレイヤーとしては小柄ながら、攻守のバランスが取れた注目株です。
10月25日、26日と行われた第1節、第1戦は落としたものの、第2戦は3対1で勝利し、新たな一歩を踏み出しました。