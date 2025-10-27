2024年に誕生したバレーボールのSVリーグ。静岡県三島市が本拠地の東レアローズ静岡は、2シーズン目の開幕戦をホームで迎えました。力強いプレーとともに新戦力を含む注目選手を紹介します。

【写真を見る】清水桜が丘高校出身・山田大貴選手と練習風景

＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞

「開幕戦の相手は昨シーズンのホーム開幕戦でもぶつかった、東京グレートベアーズです。そのときは敗戦となりましたが今回は勝利をと、多くのファンが集まっています」

会場となった静岡市駿河区のこのはなアリーナには、多くのファンが詰めかけました。

＜ファン＞

「（お目当ての選手は？）山田大貴選手です。地元の選手なので。力強いプレーを見せてくれるところが好きです」

「東レはイケメン多い」

「頑張れ！東レ～！」

黄色い声援を浴びながら、大事な開幕戦に臨みました。

県ゆかりのポイントゲッターは、清水桜が丘高校出身・山田大貴選手。新加入でロシア出身のキリル・クレーツ選手は2メートル10センチの長身から強烈なサーブなどでインパクトを残しました。

新加入、キューバ出身のフリオ・カルデナス選手も高い得点力が魅力です。ルーキーの楠本岳選手は身長177センチとバレープレイヤーとしては小柄ながら、攻守のバランスが取れた注目株です。

10月25日、26日と行われた第1節、第1戦は落としたものの、第2戦は3対1で勝利し、新たな一歩を踏み出しました。