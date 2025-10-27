県内は冬型の気圧配置が強まり、27日の朝は11地点で今シーズンの最低気温を更新しました。

今週は最低気温が平年を下回る日もあり、28日は11月中旬から下旬並みの寒さとなりそうです。

寒気の影響で、最低気温が15.4℃となった、27日朝の長崎市内。

前の日よりも2℃ほど下がったものの、日差しもあったので通勤や通学する人は、服装に悩んだという声が…。

（熊本から）

「天気見てきょうの昼間は暑いかなと。服をどうしようかなと考えますもんね。難しい、今の時期は…」

中には半袖の子どもの姿も…。

（愛知から）

「寒くない」

(大村市から）

「今週から寒くなってくるので、服などを衣替えしていきたい」

(大村市から）

「耳が寒くてフードをしている」

西高東低の冬型の気圧配置と放射冷却の影響で、27日は県内11地点で、今シーズンの最低気温を更新しました。

長崎市では28日から30日にかけて、最低気温は12℃と気温が下がる見込みです。

これからの時期にほっと一息、手軽に暖かくなれるのが、温かい飲み物。

（東京から）

「温かい優しい飲み物が飲みたくて、カフェラテを頼んだ。温まってとてもおいしい」

長崎スタジアムシティのコーヒースタンド「NGS COFFEE」では、アイスのドリンクに代わり、朝晩はホットを求める客が多くなったといいます。

（NGS COFFEE 八木 翔太郎 店長）

「お客さん自体、増えた。涼しくなってきてホットのドリンクの注文が増えた印象がある。

日中はかなり日差しが暖かい時間があるので、その時間帯はアイスのドリンクが特に出る」

来月からは、焼き芋風味のホットドリンクを提供する予定だということです。

この先の長崎市の天気ですが、28日は特に冷え込みそうです。

日中の最高気温は、20℃を下回り18℃に。

前の日よりも4℃低く、11月中旬から下旬並みの気温となりそうです。

また 29日水曜日と30日木曜日も最低気温は12℃の予報で、朝は空気が冷たく感じられそうです。

今週金曜日は「くもり一時雨」の予報ですが、そのほかの日は日中は晴れ間もありそうなので、日差しが届く場所では暖かく感じられそうです。

民間の気象会社ウェザーニューズによりますと、朝から出かける時は長袖の服の上にカーディガンなどの “羽織もの” があるとよさそうだということです。

季節の代わり目、服装で上手に調節を行って体調管理に気を付けください。