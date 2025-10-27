１０月３１日はハロウィーンです。



札幌市内では見て楽しい！食べておいしい限定スイーツが人気となっています。



絵本の世界から飛び出してきたような大きなカボチャの馬車にー



可愛らしい仮装のワンちゃんたち。



札幌市西区の「白い恋人パーク」は、はやくもハロウィーン一色になっています。



（来場者）「来てよかったって思いました」





（来場者）「楽しいです。めっちゃ映えます。映えるね、最高だよね」

ハロウィーン期間限定で提供されているのがこちらのスイーツ！



白い煙がたちこめる容器をあけると…



チョコレートの黒猫がかわいらしいフルーツの盛り合わせが出てきました。



このスイーツ、秘密はこれだけではありません。



（店員）「こちらのチョコレート、魔法がかかっておりますので、マドラーで混ぜてからお楽しみください」



（石田記者）「早速混ぜてみたいと思います。紫になってきました、すごい」



ソースには定番のお菓子・白い恋人のホワイトチョコレートが使われています。



早速、イチゴにつけて食べてみるとー



（石田記者）「濃厚なホワイトチョコレートとイチゴの酸味が合っていて、とっても美味しいです」



ちょっぴりこわ～いスイーツも。



メロンシロップのドリンクには目玉のようなグミが入っています。



さらに、こちらのパフェは墓からよみがえるゾンビをイメージしています。



（白い恋人パーク 尾崎真理子さん）「ことしは『白い恋人パーク にゃハロウィン』というタイトルで、黒猫やホラーをモチーフにした、怖くてちょっと可愛いイベントになっております」

ハロウィーンの盛り上がりはほかにも。



（長南記者）「札幌市の百貨店ではこのようにこの時期限定のお菓子が並び、ハロウィーンムードとなっています」



シャインマスカットのムースでおばけをかたどったロールケーキ。



中にはシャインマスカットが一粒丸々入っています。



こちらは生クリームでできた可愛らしいおばけたちがたくさん！



チョコと竹の炭を使った黒いクリームで、ハロウィーンの夜をイメージしています。



（長南記者）「チョコレートのほろ苦さとラズベリーソースの甘酸っぱさが感じられます。可愛らしいだけではなくて美味しいです」



２０２５年のハロウィーンは、ホームパーティー用の商品が人気だといいます。



（大丸札幌店 山田諒典さん）「食卓でハロウィーン感を出すという意味では、お菓子や生ケーキがぴったり。この時期にしか出ない限定のアイテムが集まっていますので、見た目も楽しんでいただけたら」



今週金曜日に迫ったハロウィーン。



仮装だけでなく華やかなスイーツの盛り上がりにも注目です。