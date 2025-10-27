STVニュース北海道

写真拡大 (全5枚)

１０月３１日はハロウィーンです。

札幌市内では見て楽しい！食べておいしい限定スイーツが人気となっています。

絵本の世界から飛び出してきたような大きなカボチャの馬車にー

可愛らしい仮装のワンちゃんたち。

札幌市西区の「白い恋人パーク」は、はやくもハロウィーン一色になっています。

（来場者）「来てよかったって思いました」

（来場者）「楽しいです。めっちゃ映えます。映えるね、最高だよね」

ハロウィーン期間限定で提供されているのがこちらのスイーツ！

白い煙がたちこめる容器をあけると…

チョコレートの黒猫がかわいらしいフルーツの盛り合わせが出てきました。

このスイーツ、秘密はこれだけではありません。

（店員）「こちらのチョコレート、魔法がかかっておりますので、マドラーで混ぜてからお楽しみください」

（石田記者）「早速混ぜてみたいと思います。紫になってきました、すごい」

ソースには定番のお菓子・白い恋人のホワイトチョコレートが使われています。

早速、イチゴにつけて食べてみるとー

（石田記者）「濃厚なホワイトチョコレートとイチゴの酸味が合っていて、とっても美味しいです」

ちょっぴりこわ～いスイーツも。

メロンシロップのドリンクには目玉のようなグミが入っています。

さらに、こちらのパフェは墓からよみがえるゾンビをイメージしています。

（白い恋人パーク　尾崎真理子さん）「ことしは『白い恋人パーク にゃハロウィン』というタイトルで、黒猫やホラーをモチーフにした、怖くてちょっと可愛いイベントになっております」

ハロウィーンの盛り上がりはほかにも。

（長南記者）「札幌市の百貨店ではこのようにこの時期限定のお菓子が並び、ハロウィーンムードとなっています」

シャインマスカットのムースでおばけをかたどったロールケーキ。

中にはシャインマスカットが一粒丸々入っています。

こちらは生クリームでできた可愛らしいおばけたちがたくさん！

チョコと竹の炭を使った黒いクリームで、ハロウィーンの夜をイメージしています。

（長南記者）「チョコレートのほろ苦さとラズベリーソースの甘酸っぱさが感じられます。可愛らしいだけではなくて美味しいです」

２０２５年のハロウィーンは、ホームパーティー用の商品が人気だといいます。

（大丸札幌店　山田諒典さん）「食卓でハロウィーン感を出すという意味では、お菓子や生ケーキがぴったり。この時期にしか出ない限定のアイテムが集まっていますので、見た目も楽しんでいただけたら」

今週金曜日に迫ったハロウィーン。

仮装だけでなく華やかなスイーツの盛り上がりにも注目です。