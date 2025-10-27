「めっちゃ映える、最高！」魔法がかかったスイーツも？ハロウィーンを家で楽しむ商品も人気に
１０月３１日はハロウィーンです。
札幌市内では見て楽しい！食べておいしい限定スイーツが人気となっています。
絵本の世界から飛び出してきたような大きなカボチャの馬車にー
可愛らしい仮装のワンちゃんたち。
札幌市西区の「白い恋人パーク」は、はやくもハロウィーン一色になっています。
（来場者）「来てよかったって思いました」
ハロウィーン期間限定で提供されているのがこちらのスイーツ！
白い煙がたちこめる容器をあけると…
チョコレートの黒猫がかわいらしいフルーツの盛り合わせが出てきました。
このスイーツ、秘密はこれだけではありません。
（店員）「こちらのチョコレート、魔法がかかっておりますので、マドラーで混ぜてからお楽しみください」
（石田記者）「早速混ぜてみたいと思います。紫になってきました、すごい」
ソースには定番のお菓子・白い恋人のホワイトチョコレートが使われています。
早速、イチゴにつけて食べてみるとー
（石田記者）「濃厚なホワイトチョコレートとイチゴの酸味が合っていて、とっても美味しいです」
ちょっぴりこわ～いスイーツも。
メロンシロップのドリンクには目玉のようなグミが入っています。
さらに、こちらのパフェは墓からよみがえるゾンビをイメージしています。
（白い恋人パーク 尾崎真理子さん）「ことしは『白い恋人パーク にゃハロウィン』というタイトルで、黒猫やホラーをモチーフにした、怖くてちょっと可愛いイベントになっております」
ハロウィーンの盛り上がりはほかにも。
（長南記者）「札幌市の百貨店ではこのようにこの時期限定のお菓子が並び、ハロウィーンムードとなっています」
シャインマスカットのムースでおばけをかたどったロールケーキ。
中にはシャインマスカットが一粒丸々入っています。
こちらは生クリームでできた可愛らしいおばけたちがたくさん！
チョコと竹の炭を使った黒いクリームで、ハロウィーンの夜をイメージしています。
（長南記者）「チョコレートのほろ苦さとラズベリーソースの甘酸っぱさが感じられます。可愛らしいだけではなくて美味しいです」
２０２５年のハロウィーンは、ホームパーティー用の商品が人気だといいます。
（大丸札幌店 山田諒典さん）「食卓でハロウィーン感を出すという意味では、お菓子や生ケーキがぴったり。この時期にしか出ない限定のアイテムが集まっていますので、見た目も楽しんでいただけたら」
今週金曜日に迫ったハロウィーン。
仮装だけでなく華やかなスイーツの盛り上がりにも注目です。