自民党埼玉県連の小谷野五雄幹事長（６９）（役職停止中）が県連の政治資金を私的流用した疑いがある問題で、県連は２７日、小谷野氏の私的流用を認定し、業務上横領罪で刑事責任を問う考えを明らかにした。

また、処分内容を検討する党紀委員会も同日設置した。

柴山昌彦県連会長は同日記者会見を開き、小谷野氏の幹事長就任後に支出し、私的流用と認定された１３５７件（計約２７９５万円分）について詳細な調査結果を発表した。

県連によると、支出には〈１〉チャイルドシートなどの乳幼児用品〈２〉お魚釣りゲーム〈３〉高級ウイスキー４６６本――などの項目があり、柴山氏は「一般常識からかけ離れている」と指摘。会費を徴収した会合で県連に支出を求めた二重請求が疑われるケースもあるという。

小谷野氏は県連の事務局長（当時）に全ての領収書を渡して経費処理を指示しており、これまでの会見では「事務局のチェックが一部で漏れ、日用品が混入した」と釈明している。

県連は事務局から全ての領収書の提出を求めた事実はないとしつつ、再発防止策として領収書のチェックを徹底するとした。