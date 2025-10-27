声優で歌手の上坂すみれが２７日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。

上坂はインスタグラムに「げつようび〜！皆さま、すこやかにお過ごしでしょうか？きのうはボイスキットチャンネルにて、しーたむとハロウィン配信をしましたよ〜！！どうですかこの至高の狼しーたむ！提案者の私ったら天才！嗚呼、春はあけぼのギャルはケモノ…！！ハロウィンになると各所ですばらしいコスプレが見られて、幸せいっぱいです！んふふ！のびのび楽しいボイスキットの事務所チャンネルも、どうぞよろしくお願いします〜！アーカイブもありますね！派手ハロウィンな方も地味ハロウィンな方も守護神伝な方も、楽しいことが見つかるすてきなハロウィンになりますようにっ！それでは皆さま、今週もすこやかにお過ごしくださいませっ！」とコメントし。赤ずきんんの姿に扮した上坂の写真をアップした。

この投稿には「すみぺ可愛いすぎる！」「すみぺのおかげで素晴らしいハロウィンになりました…ありがとう…」「まさにハッピーハロウィンって感じですね」「きゃわいい上坂さんのコスプレを見られたので今年のハロウィンは満足です。ありがとうございます」「とってもかわいい衣装が見られて本当に最高でした！」「赤ずきん最高！」などの声が寄せられている。