明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は来シーズンのJ2降格が決まりました。それでも残りの試合、1つでも多くの勝利を目指して。10月26日、ホームで神戸と戦いました。



〈サポーター〉

「 悲しいですね、率直に。降格決まったんですけど今までどおり声出して応援したいなと思います。迫力のある新潟らしいサッカーをしてくれたらなと思います」





〈サポーター〉「戦う姿勢これをまず見せないと来年もないと思うので来年以降にも全然つながらないと思いますのでとにかく意地だけは見せてもらいたい」リーグ戦4試合を残し降格が決まった新潟。それでも…1つのでも多くの白星を目指しホームに神戸を迎えます。【前半】序盤は神戸の猛攻を受けますが、新潟もチャンスを作ります。左サイドで奥村がボールを受け、ドリブルで運び、パスを受けた白井がミドルシュート！しかし、これはセーブに合います。一方、神戸の勢いは止まりません。コーナーキックの流れから、頭で流し込まれ、失点。1点を追いかける展開で、折り返します。【後半】後半、さらに圧力を増す神戸の攻撃。その猛攻を前に、藤原がたまらず相手選手を倒しVARの結果、PKの判定に。これを決められ、2点差。更に厳しい展開となります。一矢報いたい新潟は後半21分。橋本のパスに、谷口の右足！左サイドの二人で仕掛けるも枠の外に外れます。次のチャンスも新潟。カウンターでボールを運んだ長谷川がパスをつなぎ、橋本。そしてマテウスへ。フリーの島村を冷静に使い、最後は豪快に左足！島村の移籍後初ゴールで残り15分、1点差とします。さらに。この試合ボランチに入った長谷川がアウトサイドで絶妙なスルーパス。抜け出した若月がニアに強烈なシュート！こちらも移籍後初ゴールで、同点に追いつきます。後半に怒涛の攻撃を見せた新潟でしたがここで試合終了。白星にはあと1歩届かず16試合勝利なしとなりました。試合後には選手・監督だけでなく社長やフロントスタッフなどクラブの関係者がそろってスタジアムを訪れたサポーターに頭を下げました。〈アルビレックス新潟 堀米悠斗キャプテン〉「今シーズンの自分たちの結果を振り返るとやっぱり降格という結果は仕方ないのかなというかむしろもっと早く決まってもおかしくなかったくらい勝ち点が積めなかったので。色んな部分でチームがうまく回らなかった、まとめきることができなかったという部分では自分の力不足を感じています」Q）残り3試合をどう戦うか〈アルビレックス新潟 堀米悠斗キャプテン〉「プロとしての生きざまを見せたいなと。個人的にはここからもし3連勝してなんだよ、今更かよという人もいるかもしれないがそれでもそこを目指してやれることはすべてやりたいなと思います」