平手友梨奈が、インタビュー映像「平手友梨奈『I`m human』 Official Interview」を公開した。

本映像は、2025年8月21日に開催された自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』と、ワンマンライブの最後に初披露された平手作詞の楽曲「I’m human」について、当時を振り返り語ったインタビュー映像。

ソロ活動をスタートしてからリリースされた楽曲「bleeding love」や「ALL I WANT」、「イニミニマイニモ」、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など全12曲が披露された初のワンマンライブだが、ライブを終えての感想や、セットリスト、今回のワンマンライブにて初披露された「I’m human」に込めた想いなどが、およそ20分に及ぶ動画の中で語られている。

なお平手は、10月より放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』エンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」を10月29日に配信リリース予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）