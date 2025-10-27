プレミア首位快走のアーセナル、新たに4人の負傷者か…
プレミアリーグで首位に立つアーセナルだが、負傷者の多さに頭を悩ますことになるのかもしれない。英『ミラー』が伝えた。
26日に行われたプレミアリーグ第9節でアーセナルはクリスタル・パレスをホームに迎えた。前半39分にMFデクラン・ライスが蹴り出したFKの流れから、最後は古巣対戦となったMFエベレチ・エゼが右足で豪快に蹴り込んで先制に成功。そのまま逃げ切って1-0の完封勝利を収めた。
勝ち点を22まで伸ばしたアーセナルと2位ボーンマスとの勝ち点差は4。勝ち点17でトッテナムとサンダーランド、同16でマンチェスター・Cとマンチェスター・Uが続き、同15の昨季王者リバプールとの勝ち点差は7まで広がっている。
欧州CLでも開幕3連勝と好スタートを切っているアーセナルだが、クリスタル・パレス戦で新たに4人の負傷者が出た可能性があるようだ。
DFウィリアン・サリバが前半のみで負傷交代し、終盤にはライスとDFリッカルド・カラフィオーリが負傷の影響でピッチを退いた。さらに後半21分からMFブカヨ・サカに代わって投入されたFWガブリエル・マルティネッリが試合終了後に足を引きずりながらロッカールームへと引き上げる姿が確認されている。
試合後の記者会見に出席したミケル・アルテタ監督は、「最初に痛みを感じたのはウィリー(サリバ)だ。彼は打撲でリッキー(カラフィオーリ)も同様だ。デクランに関してはふくらはぎかアキレス腱か分からない。言いたくないからではなく、本当に分からないんだ」と語り、「何かを感じたと言っていた」というマルティネッリに関してはクラブのメディカルスタッフによる診察が必要だと付け加えた。
また、今秋体調を崩して「ほとんど練習できていなかった」というサカはコンディション面を考慮して、途中交代させたようだ。
なお、今週はカラバオ杯4回戦ブライトン戦、来週は欧州CLリーグフェーズ第4節スラビア・プラハ戦とミッドウィークにも試合が組まれており、チームはハードなスケジュールをこなすこととなる。
