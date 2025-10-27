マカロニえんぴつが、新曲「ハナ」を“犬の日”である11月1日に配信リリースする。

同楽曲は、NHK『みんなのうた』のために書き下ろされ、作詞ははっとり（Vo）、作曲は高野賢也（Ba）が担当。犬から飼い主への想いをテーマに、愛犬家でもあるはっとりが犬の目線で綴った歌詞と、あたたかみのあるメロディが重なった心温まる楽曲となっている。

ジャケット写真には、はっとりがかつて実家で飼っていた愛犬 “ハナ”の写真が使用された。また、配信開始時にライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加される配信予約（Pre-add／Pre-save）機能も開始されている。

現在放送中の『みんなのうた』のアニメーションは、手描きの柔らかなタッチでCMや子ども向け教材を数多く手がける新垣れいみが担当。犬の目線から見た風景を織り交ぜ、楽曲の世界観に寄り添う映像作品となっている。

なおマカロニえんぴつは、12月10日に同楽曲も収録されるメジャー3rdフルアルバム『physical mind』をリリース。詳細は特設サイトにて確認可能だ。

（文=リアルサウンド編集部）