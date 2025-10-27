ごまかさない、曖昧にしない。本気で恋する男性が見せる「本命行動」
気になる男性に対して「他の女性と私では態度と違うかも？」と感じたとき、注目すべきは“言葉より行動”。本気の男性ほど、都合の悪いことをごまかさず、まっすぐ向き合おうとしてくれるものです。そこで今回は、本気で恋する男性が見せる「本命行動」を紹介します。
言い訳しないのは、誠実に向き合う覚悟があるから
男性が遅刻やミスをしても、「忙しかったから」と言い訳せずに「ごめん」と素直に謝ってくれる。そんな誠実な姿勢こそ、信頼関係の土台です。本気の男性は、自分をよく見せるよりも“誠実に向き合うこと”を選びます。
曖昧にしないのは、自分の言動に責任を持っているから
男性が「そのうちね」「考えておく」といった曖昧な言葉を使わないのは、あなたを軽く扱いたくないから。真剣な男性ほど、期待を持たせるような曖昧な態度を避けます。自分の意志をハッキリさせるのは、自分の言動に責任を持っているからであり、逃げない覚悟の表れです。
ごまかさないのは、あなたとの関係を大切にしているから
都合の悪い話や聞かれたくないことを正直に話すのは、あなたとの関係を大切にしている証拠。本気で想うからこそ、隠しごとで壊したくないのです。きっと、ごまかすよりも「正直に言った方が伝わる」と信じているのでしょう。
今回挙げた言動は“誠実な愛情”を持つ男性だけができること。気になる男性からまっすぐな誠実さを感じたら、それは本気の恋のサインですよ。
