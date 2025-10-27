男なら誰でもいい？ 意外とやりがちな「非モテ行動」とは
男性は自分だけに好意を向けてくれる女性に惹かれるもの。
決して「男なら誰でもいい」という印象を与えるような行動はしない方が良いでしょう。
そこで今回は、意外とやりがちな「非モテ行動」を紹介します。
誰彼かまわずに愛想を振りまく
どんな男性に対しても愛想を振りまく女性は、なかなか本命視されにくいもの。
男性からすると「気が多そう」「自分に好意を持ってくれているのかわからない」というのが本音でしょう。
自信なさげな言動
気になる男性の庇護欲を刺激したくて、自信なさげな言動を繰り返してしまっていませんか？
でも、一般的に男性が惹かれるのは自分に自信を持っている女性なので、あまり自信なさげな印象を与えてしまうと、長所や魅力に気づいてもらえなくなることも。
謙虚さや健気さをアピールするよりも、まずは誰に見せても自信のある部分をアピールすべきです。
激しい思い込み
気になる男性の行動１つ１つに意味を持たせようとする思い込みの激しい女性も、男性は避けるようになっていきます。
例えば、ヘアスタイルの変化に気になる男性がたまたま気づいてくれた時、「私のことが“好きだから”気づいてくれた」という意味に捉えてしまえば、たまたま気づいただけの男性との間にギャップが生じてしまうもの。
このギャップに男性は違和感を覚えて、女性に対して「相性合わない」と感じるようになるでしょう。
今回紹介した行動を繰り返していると、気になる男性と親しくなれたとしても恋人関係に進展させるのは難しいので、ぜひ注意していきましょうね。
🌼頑張ってるのに報われない。「モテない女性」になっていませんか？