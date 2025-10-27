“察してほしい”が重すぎ…。男性を疲れさせる「無自覚な言動」３選
彼の態度が冷たくなった気がして、「なんで最近そっけないの？」と不安になる瞬間ありませんか？でも、その原因はあなたの“無意識な言動”にあるかもしれません。そこで今回は恋をこじらせる前に気づきたい、男性を疲れさせる「無自覚な言動」を紹介します。
「怒ってないよ」…でも明らかに怒ってる
不満があるのに「別に」「大丈夫」と言ってしまう。そんな“察してほしい”態度は、彼にとってはストレスにしかなりません。何をどうすればいいか分からず、次第に「触れたら爆発しそう」と感じて距離を置かれてしまうことも。感情をため込むより、“言葉にして出す”方が恋は長続きします。
彼の沈黙＝無関心と思い込む
LINEの返信が遅い、話しかけても反応が薄い。そんな時、「もう飽きたの？」と不安をぶつけていませんか？でも、多くの男性は“落ち着いた関係”を恋愛に求めているもの。それを「冷めた」と決めつけると、彼は「信頼されてない」と感じて心を閉ざします。
“正論”で彼を追い詰める
「私の方が正しい」「あなたが悪い」と論理で責めると、男性は感情的に逃げ場を失います。恋愛は勝ち負けではなく、理解のすり合わせ。「どうしてそう思ったの？」と一言添えるだけで、空気はガラッと変わるはずです。正論で追い詰めるよりも、“寄り添う心”を持つようにしましょう。
彼を責めたいわけじゃないのに、“好きだからこそ不安”という心理から無自覚に今回挙げたような行動をしてしまっているなら、すぐに改善していきましょうね。
