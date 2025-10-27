11月3日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

まさかのアートSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

池田瑛紗（乃木坂46）

伊沢拓司

岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）

ロッチ

（50音順 敬称略）

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）

★存在しないアートに大金を払った人々★

2021年デジタル・アートの流行の波に乗り、一攫千金を企てたイギリスの男性の話。

彼は、世界的に有名な映画に登場する、キャラクターのヘルメットをモチーフにしたデジタルアートを販売。コレクションは瞬く間に完売し、男性は一夜にして億万長者に。

しかし、作品の中には現代を代表するアーティストとのコラボ作品であることがうたわれていたものの、アーティストの多くが自分の作品が販売されているのを知らなかったことが発覚。とんでもない規模のアート詐欺の全貌に迫る。

★韓国発のイギリス人アイドル誕生★

イギリスの5人の若者がK-POPアーティストを目指す番組。

オーディションを通過した5人の青年が、韓国を訪れ、トレーニングをスタート！共同生活を送り、スキルのみならず、チームワークも試される。100日間にわたる厳しい特訓に耐え、無事デビューすることができるのか？

★サイープ 雄大な自然の芸術家★

サイープは、ドローンを飛ばして上空から見ることで初めて全体像がわかるような、巨大な絵画を描くアーティスト。雄大な自然をキャンバスに見立て、干ばつや種の絶滅などをテーマに、絵を見るだけでメッセージを伝えようと世界中を精力的に飛び回っている。地面に巨大な画を描く作品は、完成までに、雨が降ったり風が吹いたり描く場所がみつからなかったりといろいろ大変なことばかり。世界を股にかけて活躍する超人気アーティストに密着します。

その他、世界中から集めた不思議なアートや、アートにまつわるちょっと笑える映像をドドっとご紹介します。お楽しみに！

