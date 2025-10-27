姿勢改善で“お腹の見た目”がスッキリ！１日１セット【猫背・巻き肩をリセットする】簡単ポーズ
「お腹の脂肪が気になる」「姿勢が悪く見える」の２つ、実はつながっているかもしれません。猫背や巻き肩の姿勢になると、腹筋が使われにくくなり、内臓が下がって“ぽっこりお腹”を引き起こします。そんな状態を改善するのにおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリブリッタ・パールシュバコナーサナ】。体をひねりながら肩甲骨と骨盤を同時に整え、姿勢からお腹の見た目をスッキリさせる簡単ポーズです。
猫背・巻き肩は“お腹太り”を招く原因に
デスクワークやスマホの使用時間が長いと、どうしても背中が丸まり、肩が内側に入りがち。この状態では、肋骨の動きが制限されて呼吸が浅くなり、腹筋や体幹が働きにくくなります。
パリブリッタ・パールシュバコナーサナ
（１）床に四つん這いの姿勢になって、右脚を大きく前に踏み込む
（２）上半身を右にねじり、胸の前で合掌する
（３）床についていた後ろ脚のひざを床から上げ、３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。（３）の後ろ脚のひざを上げるのが難しい人は、（２）のポーズのまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする形でOKです。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中をまっすぐにキープすること」がポイント。また、上半身をきちんと伸ばすためにも、「下半身に力を入れること」も心がけてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
