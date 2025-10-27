交際前から答えが出てます。上手くいかないカップルの「特徴」とは
直感的に「いいな」と思った相手であっても、付き合ってみると失敗だったというケースもあるでしょう。
でも、そんな結果になることは交際前から予兆が出ていることも。
そこで今回は、上手くいかないカップルに見られる「特徴」を紹介します。
共通の友人や知人がいない
仕事関係で出会って付き合うようになったり、趣味仲間から交際に発展したりなど、共通の友人や知人がいる状態で交際を始めると案外上手くいくもの。
でも、逆に共通の友人や知人がいないと、相手が本当に素の部分を見せてくれているのか不安を感じたり、ちょっとしたトラブルが起きた時に誰かが仲裁してくれるわけでもなかったりするため、簡単に関係が破綻してしまうのです。
どちらか、あるいは両方ともに相手に見返りを求めてしまう
どちらか、あるいは両方ともに好意で行っていることへの見返りを求めるタイプだと、上手くいかない可能性が高いです。
相手に尽くす動機が「好きだから…」「彼（彼女）の彼女（彼氏）だから…」というものが普通ですが、「尽くしてあげているのに…」「何か見返りをちょうだい」などが動機になっているなら自分でも注意すべき。
そんな気持ちを持っているということは、期待通りの見返りがないと相手への不満が一気に増大してしまうということで、結果的に相手との関係を解消したいと感じるようになってしまいます。
恋人関係になるかはお互いの人間性や性格などを加味して判断しないと今回のようなケースにはまってしまうこともあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
