おば見えさせない“チラ見せテク”が旬。大人の洒落感を引き出す【ZARA】レースキャミ
「何を着てもパッとしない」「去年の服がなんだか古く見える」──そんな“季節の端境期あるある”を救うのが“チラ見せ”レイヤード。手持ち服を活かしながら鮮度を上げたいなら、今季は【ZARA】のレースキャミソールが正解。ほんの少しの“チラ見せ”で抜け感と女性らしさがプラスされ、“おば見えしない”洒落感コーデが簡単に完成します。
デイリーに馴染む“ナチュラル色っぽさ”ならZARAで正解
トレンドアイテムが豊富な「ZARA（ザラ）」には、大人が着やすいレースキャミソールが勢ぞろい。
▲レースキャミソールトップス ￥6,590 / ZARA ※価格は編集部調べ
胸元や裾にレースがあしらわれ、細いストラップが華奢な印象を演出。サテンのようなギラつきがなく、ナチュラルな素材感で上品な色っぽさを叶えてくれます。サイドにスリットが入っているので、Tシャツやシャツなど幅広いトップスとのレイヤードも自在。さりげなく見せるだけで、今っぽさが漂う優秀アイテムです。
ジャケットのインナーにチラ見せで“こなれモード”に
朝晩の寒暖差がある端境期には、ジャケットがアウター代わりとして活躍。そんな時、インナーをカットソーからレースキャミに替えるだけで、一気に洒落感がアップします。
レースの繊細さがジャケットの構築的なラインに抜け感を与え、堅くなりすぎない“大人のモード感”を演出。ボトムスは、サイドライン入りのイージーパンツやワイドデニムなど、あえてスポーティ要素を合わせるのが今年流です。甘辛のバランスが絶妙で、オンにもオフにもマッチする万能スタイルに仕上がります。
スウェットの裾からチラ見せで“部屋着見え”を回避
秋冬の定番・スウェットは、着方を誤ると途端に“おば見え”しがち。そんな時こそレースキャミの出番です。
スウェットの裾からレースをチラッと覗かせるだけで、女性らしさと華やかさがプラス。ラフさの中に上品さが宿り、ただのカジュアルから“一気にこなれた印象”に変わります。小物はレザーのバッグやシューズで締めると、より大人っぽいムードに。ちょっとしたひと工夫で、休日コーデも格上げできます。
さりげなく仕込むだけでデイリーコーデが一気にアカ抜ける
“下着っぽい”と敬遠しがちなレースキャミこそ、大人世代の味方。ジャケットやスウェットに重ねて“ほんのチラ見せ”するだけで、いつものコーデが見違えるほど新鮮に。ZARAのレースキャミは、派手すぎず、それでいてきちんと洒落感を底上げしてくれる名脇役。忙しい朝でも簡単に取り入れられるから、ぜひワードローブに加えて“抜け感上手な秋コーデ”を楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
