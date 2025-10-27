M!LK、結成10周年イヤーの締めくくりに贈る純愛ラブソング「好きすぎて滅！」MV公開。東京・NHKホールで結成記念日スペシャルファンミーティング開催決定も
M!LKが、結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」を配信リリースし、MVを公開した。
「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”という爆発的な愛を歌ったラブソングになっており、M!LKらしいファニーでポップな楽曲に仕上がっているとのことだ。
TikTokでは先行して「好きすぎて滅！」の一部ダンス動画が公開され、キャッチーなフレーズと煌びやかな衣装が注目を集めていた中、MVでは真紅を基調とした舞台の上で闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏い、華やかなダンスシーンを繰り広げているという。異世界で起こる様々な問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、ハートで満たしていく見どころ満載のストーリーにご注目いただきたい。
さらに、2025年11月24日に東京・NHKホールにてM!LKの結成11周年を記念したイベント開催が決定した。昼夜二部制で結成記念日ならではのスペシャルファンミーティングをお届けするとのこと。チケットは本日より11月3日23時59分まで、M!LKオフィシャルファンクラブ『PREMIUM MILK』会員先行を受付中だ。
なおM!LKは、2025年12月から来年2月にかけてのアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞の開催を控えている。チケットは早くも全公演ソールドアウトを達成し、東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定した。チケット詳細は公式サイトを確認してほしい。
◾️デジタルシングル「好きすぎて滅！」
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU
◾️＜11th Anniversary Day＞
※イベント模様は一部生配信を予定しています。
東京・NHKホール
2025年11月24日（月・休）
＜1部＞ 開場 13:00 / 開演 14:00
＜2部＞ 開場 17:30 / 開演 18:30
◆席種・料金・年齢制限
指定席 ￥6,800（税込）
ファミリー席 ￥6,800（税込）
着席指定席 ￥6,800（税込）
詳細：https://sd-milk.com/contents/ticket
◾️＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞
2025年12月6日（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール
2025年12月7日（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール
2026年1月17日（土）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年1月18日（日）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2026年2月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館
2026年2月11日（水・祝）東京・国立代々木競技場 第一体育館
特設サイト：https://sd-milk.com/pages/smilepop
