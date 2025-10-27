M!LKが、結成10周年イヤーを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」を配信リリースし、MVを公開した。

◆M!LK 動画

「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”という爆発的な愛を歌ったラブソングになっており、M!LKらしいファニーでポップな楽曲に仕上がっているとのことだ。

TikTokでは先行して「好きすぎて滅！」の一部ダンス動画が公開され、キャッチーなフレーズと煌びやかな衣装が注目を集めていた中、MVでは真紅を基調とした舞台の上で闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏い、華やかなダンスシーンを繰り広げているという。異世界で起こる様々な問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、ハートで満たしていく見どころ満載のストーリーにご注目いただきたい。

さらに、2025年11月24日に東京・NHKホールにてM!LKの結成11周年を記念したイベント開催が決定した。昼夜二部制で結成記念日ならではのスペシャルファンミーティングをお届けするとのこと。チケットは本日より11月3日23時59分まで、M!LKオフィシャルファンクラブ『PREMIUM MILK』会員先行を受付中だ。

なおM!LKは、2025年12月から来年2月にかけてのアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞の開催を控えている。チケットは早くも全公演ソールドアウトを達成し、東京・国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が決定した。チケット詳細は公式サイトを確認してほしい。

◾️デジタルシングル「好きすぎて滅！」 配信：https://jvcmusic.lnk.to/Sukisugite_METSU

◾️＜11th Anniversary Day＞

※イベント模様は一部生配信を予定しています。 東京・NHKホール

2025年11月24日（月・休）

＜1部＞ 開場 13:00 / 開演 14:00

＜2部＞ 開場 17:30 / 開演 18:30 ◆席種・料金・年齢制限

指定席 ￥6,800（税込）

ファミリー席 ￥6,800（税込）

着席指定席 ￥6,800（税込）

詳細：https://sd-milk.com/contents/ticket

◾️＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」＞ 2025年12月6日（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール

2025年12月7日（日）兵庫・神戸ワールド記念ホール

2026年1月17日（土）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2026年1月18日（日）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2026年2月10日（火）東京・国立代々木競技場 第一体育館

2026年2月11日（水・祝）東京・国立代々木競技場 第一体育館

特設サイト：https://sd-milk.com/pages/smilepop