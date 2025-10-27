IMP.が、12月15日に2ndアルバム『MAGenter』をリリースすることを発表した。10月27日より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。

◆IMP. 画像

アルバムのリリースに先駆けて、11月3日0時に、リードトラック「KISS」の先行配信をスタートし、「KISS」MVをプレミア公開することも発表された。新曲「KISS」は、“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソングとなっているとのことで、MV公開に先立って、本日21時にティザー映像が解禁された。

アルバムは、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。今作は、3形態まとめ買い特典として「キーチャーム」「シェイカーチャーム」「ビーズチャーム」の3種類から選べるチャームが付属し、さらに10月31日21時59分までにTOBEオフィシャルストア内の《3形態まとめ買い特典付》ページからのご予約で、先行予約特典として「Pチャーム」が付属となる。

さらに、アルバムを引っ提げて、IMP.初となる全国アリーナツアーの開催が決定。＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞と銘打たれた本ツアーは、2026年1月の兵庫公演を皮切りに全国6会場19公演の開催となる。

12月15日〜2026年1月12日にかけて、タワーレコード全店舗にて2ndアルバム『MAGenter』の店舗販売が決定した。タワーレコードで2nd ALBUM「MAGenter」を購入すると、オリジナル特典「タワーレコード オリジナルポスター」を先着でプレゼント。また、タワーレコードでの店舗販売に合わせて、全国のタワーレコードの対象店舗にて、衣装展やパネル展、特別レシートの発行、店頭サイネージでのコメント動画放映など「IMP.コラボキャンペーン」の開催が決定した。

10月27日21時より、TOBE OFFICIAL STOREのみで予約受付スタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️2ndアルバム『MAGenter』

2025年12月15日（水）発売

CD予約リンク：https://tobe-store.jp/pages/magenter

リードトラック「KISS」配信リンク: https://tobe-music.lnk.to/KISS ◆初回生産限定盤A [CD+Blu-ray]￥4,400（税込）/ TBCT0769X

商品仕様：三方背BOX+トールサイズデジパック仕様 (Type A) / 32P歌詞ブックレット (Type A)

◆初回生産限定盤B [CD+Blu-ray]￥4,400（税込）/ TBCT0770X

商品仕様：三方背BOX+トールサイズデジパック仕様 (Type B) / 32P歌詞ブックレット (Type B) ・CD収録内容（初回生産限定盤A, 初回生産限定盤B共通）

01.KISS

02.Revolution

03.Align

04.BAM-BOO

05.JUSS GET ON

06.Spotlight

07.CARAMEL

08.Cheek to Cheek

09.Heaven

10.Flavor Of You

11.ミチシルベ

12.Rodeo ・Blu-ray収録内容（初回生産限定盤A）

01.BAM-BOO (Official Music Video)

02.ミチシルベ (Official Music Video)

03.Cheek to Cheek (Official Music Video)

04.KISS (Official Music Video)

05.KISS (Official Music Video)

& MAGenter (CD Jacket / Booklet) Behind The Scenes ・Blu-ray収録内容（初回生産限定盤B）

01.IMP.初マカオ旅

02.KISS (Official Music Video)

03.KISS (Dance Performance Video) ◆通常盤 [CD]￥3,300（税込）/ TBCT0771

商品仕様：スリーブジャケット仕様 / 24P歌詞ブックレット ・CD収録内容

01.KISS

02.Revolution

03.Align

04.BAM-BOO

05.JUSS GET ON

06.Spotlight

07.CARAMEL

08.Cheek to Cheek

09.Heaven

10.Flavor Of You

11.ミチシルベ

12.Rodeo

13.Overnight (Bonus Track) …基俊介・横原悠毅 ※通常盤のみ収録

14.REALIZE (Bonus Track) …影山拓也・松井奏・椿泰我 ※通常盤のみ収録

15.I Love Gotcha (Bonus Track) …佐藤新・鈴木大河 ※通常盤のみ収録 ◆『MAGenter』3形態まとめ買い特典

初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤を 《3形態まとめ買い特典付》ページ から購入すると、【3種類から選べるチャーム】が付属します。 ◆先行予約特典

先行予約受付期間：10月27日（月）21:00 〜 10月31日（金）21:59

特典内容：Pチャーム

※上記期間内に《3形態まとめ買い特典付》ページからご予約いただいた方が対象となります。

◾️＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞ ◆兵庫公演

1月10日（土）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演17:30

1月11日（日）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演13:00 / 17:30

1月12日（月・祝）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演13:00 ◆神奈川公演

1月21日（水）神奈川/横浜アリーナ 開演18:00

1月22日（木）神奈川/横浜アリーナ 開演13:30 / 18:00 ◆広島公演

2月5日(木) 広島/広島グリーンアリーナ 開演18:00

2月6日(金) 広島/広島グリーンアリーナ 開演13:30 / 18:00 ◆宮城公演

2月14日（土）宮城/セキスイハイムスーパーアリーナ 開演17:30

2月15日（日）宮城/セキスイハイムスーパーアリーナ 開演13:00 / 17:30 ◆愛知公演

2月25日（水）愛知/日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演18:00

2月26日（木）愛知/日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演13:30 / 18:00 ◆北海道公演

4月4日（土）北海道/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13:00 / 17:30

4月5日（日）北海道/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13:00 ※チケットなどの詳細はTOBEオフィシャルサイトをご確認ください。

◾️IMP. × TOWER RECORDS ◆タワーレコード店頭販売商品

・初回生産限定盤A [CD+Blu-ray]￥4,400（税込）/ TBCT0769X

商品仕様：三方背BOX+トールサイズデジパック仕様 (Type A) / 32P歌詞ブックレット (Type A)

・初回生産限定盤B [CD+Blu-ray]￥4,400（税込）/ TBCT0770X

商品仕様：三方背BOX+トールサイズデジパック仕様 (Type B) / 32P歌詞ブックレット (Type B)

・通常盤 [CD]￥3,300（税込）/ TBCT0771

商品仕様：スリーブジャケット仕様 / 24P歌詞ブックレット ◆CD店舗販売期間

2025年12月15日（月）〜2026年1月12日（月）

※タワーレコード オンラインでのお取り扱いはございません。 ◆IMP.コラボキャンペーン

（1）「MAGenter」衣装展示&パネル展

・開催期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・開催店舗：

渋谷店：展示場所未定

名古屋近鉄パッセ店：9F TOWER SPACE NAGOYA

梅田NU茶屋町店：B1F 特設会場

福岡パルコ店：6F TOWER SPACE FUKUOKA

・展示内容：メンバー7人着用衣装

※衣装の観覧方法詳細は、決まり次第、各開催場所のタワーレコード店舗HPにて追って発表します。発表されるまでは各店舗へのお問い合わせはお控えください。 （2）「MAGenter」衣装展示

メンバーが単独レギュラー出演しているテレビ局がある全国7地区の都市で、それぞれのメンバーが着用した衣装を店内に展示します。

・開催期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・開催店舗：

札幌パルコ店（佐藤新）/仙台パルコ店（影⼭拓也）/新潟店（松井奏）/金沢フォーラス店（鈴⽊⼤河）/

静岡店（横原悠毅）/広島店（椿泰我）/アミュプラザ博多店（基俊介）

・展示内容：各メンバー着用衣装 （3）「MAGenter」パネル展

・展示期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日） （4）タワーレコード オリジナル特典

2nd ALBUM「MAGenter」のタワーレコードオリジナル特典として、アルバムをご購入の方に＜タワーレコード オリジナルポスター＞を先着でプレゼント。 （5）特別レシート

期間中に2nd ALBUM「MAGenter」をご購入の方に、メンバー直筆メッセージを印字した特別レシートを発行。

・レシート発行期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・対象店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店 （6）店頭サイネージ動画放映

期間中、タワーレコードのために収録したコメント動画をデジタルサイネージにて放映。

・放映期間：2025年12月15日（月）〜2025年12月21日（日）

・対象店舗：タワーレコードおよび TOWER RECORDS mini

※TOWER RECORDS miniもりのみやキューズモール店は対象外です。

※放映期間は前後する場合があります。

※放映は予告なく終了または延長する場合があります。

関連リンク ◆IMP. オフィシャルサイト

◆IMP. オフィシャルX

◆IMP. オフィシャルInstagram

◆IMP. オフィシャルYouTubeチャンネル

