【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では身近な所で固めていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
世の中の縮図のような光景を見ることが多いです。その中でいかに惑わされずに、自分のやるべきことをしていけるかが大切な鍵やお守りとなるでしょう。仕事や公の場では他の人に出せないような勇敢さがあります。当然それを羨ましいと思われるでしょう。周りの人は脅威なようです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
現実味のない関係や人を追いかけなければ、自分の良さをわかってくれる人に気付けるようです。どれだけ相手と深まることに執着心を維持できるかが、大事なポイントでしょう。シングルの方は、どうしてもカッコ付けたがる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が外で遊ぶことを控えたい時です。
｜時期｜
11月4日 沢山知っていく ／ 11月5日 沢山欲しがる
｜ラッキーアイテム｜
シンボルタワー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞