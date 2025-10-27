平手友梨奈が、2025年8月21日に開催された自身初のワンマンライブ＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞と、ワンマンライブ最後に初披露した、平手友梨奈作詞の楽曲「I’m human」について、当時を振り返り語ったインタビュー映像「平手友梨奈『I`m human』 を公開した。

ソロ活動をスタートしてからリリースされた楽曲「bleeding love」や「ALL I WANT」、「イニミニマイニモ」、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など全12曲を披露した初のワンマンライブだが、ライブを終えての感想や、セットリスト、今回のワンマンライブにて初披露された「I’m human」に込めた想いなどが、およそ20分に及ぶ動画の中で語られているという。

https://youtu.be/ue3NadP7jM4

いよいよ10月29日には、平手友梨奈の新曲、10月より放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』エンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」が配信開始となる。インタビュー映像、新曲「失敗しないメンヘラの育て方」とあわせて、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「失敗しないメンヘラの育て方」 2025年10月29日（水）配信

配信リンク： https://hirate-yurina.lnk.to/menheraPR

