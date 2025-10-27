モデルでタレントの土屋アンナ（41）が27日、SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いる超無課金こと石田拳智氏（28）とTikTokのライブ配信を行った。

石田氏のアカウント配信に出演する形で登場。石田氏とは知人の紹介で初対面ながら配信することになったという。石田氏は「オーラがすごい。しゃべれて顔小さくてスタイルもいい。完璧じゃないですか」と褒め、土屋は「でも性格悪いんですよ」と返して笑わせた。

土屋もこれを機にTikTokアカウントを開設。これまでは「自分で自分の顔を撮るのが不得意で」とSNSが苦手だったというが「これから配信魔になるから」と意気込んだ。

仲のいい芸能人について語ったトークでは、土屋が「ショートメールを知ってるのはさかなクン」と明かす場面もあった。「知識が半端ない。聞いたことないことバンバン言って。心もきれいなんですよ。だから『友達になって』って言ったの」と土屋から歩み寄ったことも明かした。やりとりの文章には「全部『ギョ』がついてる」といい「『おはようギョざいます。アンナ様』とか。でもショートメールやってる人はいい人が多いんですよ」。石田氏にも「ショートメールやってる？」と問う場面もあり、石田氏は「いや、ちゃんとLINEです」と笑いながら答えていた。

配信は約5000人が見守った。土屋は「これから何でもみせるわ」と宣言し「今週金曜日にも配信します。料理配信とかしようかな」とノリノリに。石田は「もうこれはイズニート加入確定で」と期待を込めていた。