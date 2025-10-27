『テレビ×ミセス』第2弾放送決定！ 大塚愛・チョコプラ・M！LKとミセスがコラボ
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）の第2弾が、11月3日20時55分より放送されることが決定。ゲストアーティストとして大塚愛とM！LK、コラボゲストとしてチョコレートプラネットを迎える。さらに、新企画【スター発掘×ミセス】では、進行を山里亮太が務め、パネラーゲストとして陣内智則のほか、渋谷凪咲、丸山礼が出演する。
【写真】『テレビ×ミセス』第2弾も豪華コラボが実現！
本番組は、レコード大賞で2年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEが初めてグループでMCを務め、ミセスとさまざまな人やモノとの掛け算をしていくコラボバラエティ。今年6月に第1弾が放送され、大好評を受けて、放送から半年も経たないうちに第2弾の放送が決定した。
今回、ゲストアーティストに迎えたのは大塚愛。大塚の名曲「プラネタリウム」とMrs. GREEN APPLEがコラボレーションし、歌唱を披露する。大塚の楽曲を聞いて育ってきた、まさに“ド世代”のミセスメンバーにとっても念願のコラボレーションとなった今回の収録は、心地よい緊張感のなかでスタート。トークパートでは、大塚が19歳の頃に書いたオーディションの履歴書や、「プラネタリウム」の歌詞をしたためた直筆ノートを初公開する。一夜限りの奇跡のコラボ歌唱に、期待が高まる。
第2弾は、第1弾よりも放送時間が拡大し、トーク企画や新企画が加わるなど、内容もさらにパワーアップ。コラボゲストには、意外にもミセスと初対面となるチョコレートプラネットを迎え、さまざまなトーク＆コラボを繰り広げる。チョコプラからのリクエストにより、あの「TT兄弟」とのコラボが実現。さらに、即興で練習を重ね、大人気コントのコラボ披露にも挑戦する。その場で衣装や小道具を一緒に選びながら、チョコプラがミセスにコント演技を指導。果たしてどんなコントが完成したのか。ミセスメンバーも「めっちゃくちゃ楽しかった!!」と大興奮。普段はなかなか見られない、ミセスの新鮮な一面を届ける。
今年大ブレイク中のM！LKともコラボ。SNS総再生回数24億回を超える大ヒット曲「イイじゃん」を、M！LKがミセス、陣内智則、渋谷凪咲に至近距離で見守られながらパフォーマンスする。「いつもとはまた違った緊張感があった」と、M！LKのメンバーたちも語った。さらに、歌唱の合間には大森らによる“イイじゃん”も飛び出す場面も!? ここでしか見られないスペシャルパフォーマンスをお楽しみに。
“オーディション”が一つのブームとなっている昨今、本番組でも「明日輝くかもしれないスターを発掘していこう！」というテーマのもと、新企画がスタート。スタッフが全国から集めたスター候補生を、ミセスとゲストがそのパフォーマンスを見て審査する。それぞれ0〜2ポイントで判定し、10ポイント以上を獲得した候補生には「最強スター」の称号が与えられる。
今回は、“神の鼻を持つ少女”、どんなものでも笛にして演奏してしまう“笛おじさん”、そしてフラッシュ暗算が得意な“天才東大生”がスター候補生として登場。初回から満点が飛び出す場面も!? ハイレベルなパフォーマンスに注目してほしい。この新コーナーには、「シラフで会うと恥ずかしい」と語るほど、ミセスと親交の深い山里亮太がサポート役・進行として登場する。
そのほか、Mrs. GREEN APPLEが最新曲「GOOD DAY」を披露するなど、盛りだくさんの2時間となっている。
また、『テレビ×ミセス』第1弾のTVer、TBS FREEでの無料配信が開始され、U‐NEXTで初配信される。ゲストアーティストには、Superfly、FRUITS ZIPPER、こっちのけんとの3組が出演し、ここでしか観られない歌のコラボが実現。トークコーナーにはミセスと親交のある陣内智則も出演し、大森の曲作りの方法、ライブ直前の楽屋裏話など、貴重なエピソードが満載となっている。
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて11月3日20時55分より放送
