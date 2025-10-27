日向坂46・五期生、“バイト事情”を告白 「スーパーの早朝品出し」「大戸屋のホールスタッフ」のメンバーも
日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）が26日に放送され、五期生メンバーたちの“バイト事情”が明らかになった。
【写真】半年間で5種類ものアルバイトをしていた松尾桜
この日の放送では、「五期生の素顔を知ろう！抜き打ち家族アンケート後半戦」をオンエア。五期生の家族から寄せられた幼少期のエピソードや素顔が次々と紹介された。
トークの中で、五期生・蔵盛妃那乃が「大学のオープンキャスト」のアルバイト経験を明かすと、MCのオードリー・若林正恭が「五期生ってバイトしてた人います？」と質問。下田衣珠季、鶴崎仁香、松尾桜の3人が手を挙げた。
松尾は「半年間ちょっと」の期間で、「サッカースタジアムの受付」「韓国料理屋」「塾の事務アシスタント」「スーパーの早朝品出し」「スイーツパラダイス」など、5種類のアルバイトを経験していたことを明かし、若林も「バイト経験めっちゃあるね！」と驚きの声を上げた。
下田は「コンビニでバイトしてました」と語り、鶴崎は「大戸屋のホールスタッフ」をしていたと告白。オードリー・春日俊彰が「かあさん煮運んでたの？」と人気メニュー「チキンかあさん煮」の名前を出すと、鶴崎は笑顔で頷いていた。
