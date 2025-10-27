¥é¥ó¥¯¥ë¤Ç¤â¥¸¡¼¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¥¢¥é¥Ö¤Î²¦ÍÍ¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¡Èº½Çù¤Î²¦¡É¤È¤ÏÆü»º¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î¤³¤È¤À¡ª
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤ÎÌ¾¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü»º¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£Âè°ìÀ¤Âå¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¤Ê¤ó¤È1951Ç¯¡¢ÍèÇ¯¤ÏÈ¯Çä75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Æü»º¿ï°ì¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÃæÅìÏÑ´ß½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢À¤¤Ë¿ôÂ¿¤¢¤ëÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¤«¡ª¡×
¢¥1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯È¯Çä¤ÎY60 ·¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2ÂåÌÜ¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï4ÂåÌÜ¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë
Æü»º¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£2007Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤«¤â¼ÖÌ¾¤Ï¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢ÂçÌç·³ÃÄ¤Î¡ª¡×¤È¼ê¤òÂÇ¤Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾¼ÏÂÃË»Ò¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤½¤¦·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¤Ç¤âÆÃÁõ¼Ö¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¤³¤½¤¬Æü»º¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2024Ç¯½©È¯Çä¤Î£·ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¤½¤Î¡ÖNISMO¡×¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SUV¿Íµ¤¡¢ËÜ³Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¿Íµ¤¤ËÊ¨¤¯ºòº£¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼Æü»º¤Î¤ªÉ¨¸µ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ò¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¼Á¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤ÎÆü»º¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤Í¤¿¡£
¢¥2ÂåÌÜ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë(60·¿)¡£1960Ç¯ÅÐ¾ì
¢¥1960¡Ê¾¼ÏÂ35¡ËÇ¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿2ÂåÌÜ¡¦60·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¾ÃËÉ¼Ö
¢¥1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯¤Î3ÂåÌÜ¡¦160·¿¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤Î¼ÖÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¼°¤Ç¡¢ËÁ¸±¡ÊADVENTURE¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖAD¡×¥°¥ì¡¼¥É
¢£¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡Èº½Çù¤Î²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆü»º¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢¤«¤Ê¤êÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥í¥Ú¥¹¤µ¤ó¡£Æ±¼Ò¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥À¥¯¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´È¼Î·¤¬ÆüËÜ¿Í¤È¤Î¤³¤È¤ÇÆüËÜ¸ì¤âOK¤Ê¤Î¤À¡Ê°Ê²¼¡Ö ¡×Æâ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¡Ë¡£
¢¥Æü»º¼«Æ°¼Ö¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥À¥¯¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥ÈÇ¤¤Ë½¢¤¯¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥í¥Ú¥¹¤µ¤ó
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¤ÈÆü»º¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë°ÊÁ°¡¢¤Ê¤ó¤È¤ªÉãÍÍ¤¬Êì¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÆü»º¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¤â¤¦È¾À¤µª¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëY60¡Ù¤Ç¤¹¡Ê²¼¼Ì¿¿¡£1989Ç¯»£±Æ¡Ë¡£¤³¤Î¼Ö¤Ï¥Ñ¥ê¥À¥«¡¼¥ë¥é¥ê¡¼¤Ë½Ð¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ç¡¢Åö»þ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤Ï¡¢10ºÐº¢¤Î¤ï¤¿¤·¡£¤â¤¦36Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î»Å»ö¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏËÜÊª¤Îº½Çù¤Îº½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îº½¤Ê¤Ë¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡º½Çù¤òÁö¤ë¥é¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸½ºß¤Î¤ï¤¿¤·¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ï2007Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÌÊÆ¡Ê¸½ÃÏ¼ÖÌ¾¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¡Ë¡¢¹ë½£¡¢ÃæÅìÏÑ´ß½ô¹ñ¡¢¤ï¤±¤Æ¤â¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Ç¤ÏÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£UAE¤Ï¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öº½Çù¤Î²¦¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ëº½Çù¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º½Çù¤Ç¤â¡¢ÂçÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿³¹Ãæ¡¢Æü¾ï»È¤¤¤È¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤Ç¡¢Áö¤ê¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÍ¥Èþ¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¢¥7ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¡Ö¤¢¤ï¤»¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¥¿¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¿ô½½Ç¯Á°¤Þ¤Çº½Çù¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥Î¥Þ¥É¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¹âÅÙ¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¥É¥Ð¥¤¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¥µ¥¦¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ²ñ¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤ÎÁªÂò»è¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÁÊµá¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤Ç¥¿¥Õ¡¢±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ç¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¢¥1951Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÊâ¤ß¡£2024Ç¯½©¤ÎUAE¤Ç¤ÎÈ¯É½²ñ»ñÎÁ¤è¤ê
¢£¡ÖGT-R¡×¤ËÏ¢¤Ê¤ëV6¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ
¥¯¥ë¥Þ´Ø¿´ÁØ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¹Ô¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ÎV6¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÀèÂå¡ÖGT-R¡×¤ËÏ¢¤Ê¤ê¡¢Æü»º¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤È·»Äï¤È¤¤¤¦¤Ù¤·¿¼°¤À¤È¤¤¤¨¤Ð´Ø¿´¤ò¤â¤¿¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
·»Äï¤È¤Ï¤¤¤¨Áö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À³ÊÉÕ¤±¤â°ã¤¦¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É»Ö¸þ¡¢¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ï¥È¥ë¥¯»Ö¸þ¤À¡£
¤Þ¤¿¡ÖGT-R¡×Í³Íè¤ÎÆÈÁÏÅª¤Êµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×V6¥¿¡¼¥Ü¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ª¥¤¥ë¥Ý¥ó¥×¡¢Ì¾¾Î¡Ö¥¹¥«¥ó¥Ù¥ó¥¸¥ó¥°¥Ý¥ó¥×¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤Î±ó¿´ÎÏ¤Ë¤è¤ê¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬ÊÐ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤À¤¬¡¢º½Çù¤Ç¤ÎµÞ¼ÐÌÌÁö¹Ô¡¢µÞ³ÑÅÙÁö¹Ô¤¬Â¿¤¤¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´°Á´¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤À¡£
¢¥7ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡ØGT-R¡Ù¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØGT-R¡Ù¤ÏVR38¤Ç¡¢ VR35¤Ï¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡ÙÍÑ¤Ë¿·³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£V6¥¿¡¼¥Ü¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤¬¡¢VR35¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ØGT-R¡Ù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÀÇ½¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿®ÍêÀ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡ØGT-R¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£DNA¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£
¢¥3500L DOHC V6 TWIN-TURBO ENGINE¡Ê·¿¼°VR35¡Ë
¤Þ¤¿¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò°ÂÁ´¤ËÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦È÷¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥å¡¼170¡ë¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥ï¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡×¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥Ï¥ÊÀè¤ÎÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤¬¤Û¤Ü¿åÊ¿¤Þ¤Ç±ÇÁü¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¸òº¹ÅÀ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¤Î½Ð¸Ë»þ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÆ»Ï©¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÅÅ»Ò¤Î´ã¡£¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ë½éÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥ë¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤âÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥£·ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¢£»ö¼Â¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¼óÄ¹¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë
ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¡¢Í×¿Í¤Ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤Ç°®¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬UAE¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ë¡£»ºÌý¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¼óÄ¹¤Ç¤¢¤ë»á¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤¬Â¿¤¤UAE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤à¤í¤ó¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¡¢Wi-Fi¤äÅÅÏÃµ¡Ç½¤Ï³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èà¤é¼«¤é¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½ÃÏ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ò³«¤±¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¥«¡¼¥¬¥¤¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤Ï11¿§¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ÏÇò¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà¤é¤ÎÁõÂ«¤ò¸«¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ»ê¶Ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢¥£·ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¢£ÃæÅìÏÑ´ß½ô¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î¿¼²½
¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î¿Ê²½¤ÏÏÑ´ß½ô¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º½Çù¤òÁö¤ë¡¢¥¿¥Õ¤ËÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¡¢¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤òÁö¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤È¡£ºÇ¿·¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Î»Ñ¤Ï¤È¤ê¤ï¤±ÏÑ´ß½ô¹ñ¤Î·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤äÊë¤é¤·¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö7ÂåÌÜ¥í¡¼¥ó¥Á¤ÎºÝ¤ËÂ¿¤¯¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØEV¤ÎÆü»º¤Ê¤é¡Ô¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Õ¤ÎEV²½¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¤Ï¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏV6¥¿¡¼¥Ü¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇµÕ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÅÅÆ°²½¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¢¥7ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
»ºÌý¹ñ»Ô¾ì¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ÎÅÅÆ°²½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Ù¿ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°Õ³°¤Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÎé¤À¤¬¡¢Ç³Èñ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤í¤óÁö¤êÊý¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤»þ¤Ï9¡Á10Ò/LÁ°¸å¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ98L¤Ç600¡Á700Ò¤¯¤é¤¤¤ÏÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë»»¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÏÑ´ß½ô¹ñ¤Ë¼¡¤¤¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥¿¥ó¥¯¤¬¤â¤Ã¤È¤âÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¥£·ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¢£¤â¤·ÆüËÜ¤Ë¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤é
Á´Ä¹5.35¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý2.35¥á¡¼¥È¥ë¤È¼Ö³Ê¤ÏÂç¤¤¤¡£¤â¤·ÆüËÜ¤ÎÆ»¤òÁö¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÆü¾ï¤ÎµÓ¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¡Ø¥»¥ì¥Ê¡Ù¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤¬¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤Î¤Ç³ùÁÒ¤ä¾ÅÆî¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³¦·¨¤ÏÆ»¤¬¥¿¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥»¥ì¥Ê¡Ù¤Ç¤â¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Î¼Ö³Ê¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤È¤«¡¢¥é¥ó¥¯¥ë300¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¥Ë¡¼¥º¤ËÅ¬¤¨¤Ð¼Ö³Ê¤ÎÌäÂê¤ÏÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜÌ¾¡Ö¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤Ï2007Ç¯¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ËºÆÅÐ¾ì¤ÏË¾¤ßÇö¤È¤ß¤ë¤¬¡£
¢¥¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤µ¤ó¤È7ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×¡ÊÊÆ¹ñ¸þ¤±¥¢¥ë¥Þ¡¼¥À¡Ë
¡Ö»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤â¤·ÆüËÜ¤Ë¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¥µ¥Õ¥¡¥ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ø¥µ¥Õ¥¡¥ê¡Ù¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âµ¡Ç½¼Ö¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¼Ö¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À³Ê¤¬¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ ¤à¤í¤ó¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤Î¹â¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¥7ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¡Ö¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÆü»º¤Ç¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤ËÄ¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿Éã¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤·Áö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬»Ò¶¡¤Î»þ¤ËÉã¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü»º¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡ØGT-R¡Ù¤¬À½Â¤½ªÎ»¤·¤¿¤¤¤Þ¸½ºß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æü»ººÇ¹â¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡Ø¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£
¢¥7ÂåÌÜ¡ÖY63 Patrol¡×
¡ÚSpecifications¡Û
Æü»º¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë LE TITANIUM
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§5350¡ß2350¡ß1955mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§3075mm
¼Ö½Å¡§2778kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§3492cc DOHC,V6,CVTCS,DIG Twin Turbo
ÊÑÂ®µ¡¡§9Â®AT
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§425HP¡÷5600RPM
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§700NM¡÷3600RPM
¾è¼ÖÄê°÷¡§8Ì¾
Ç³Èñ¡§10.1km/L
¡ä¡ä Æü»º¼«Æ°¼Ö
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿Á°ÅÄ¸µª¡ä
Á°ÅÄ¸µª¡Ã¥â¥Î¾ðÊó»ï¡Ø¥â¥Î¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¸µÊÔ½¸Ä¹¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·æºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¹¥¤¤Ê¾è¤êÊª¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡£¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÏYMO¡£¹¥¤¤Ê°û¤ßÊª¤Ï¥Ó¡¼¥ë
