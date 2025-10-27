テレ朝・安藤萌々アナ、ニースでほっそり二の腕披露「絵画みたい」「景色にピッタリマッチしてる」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが10月22日、自身のInstagramを更新。フランスのニースを訪れた際の写真を公開した。
【写真】テレ朝美人アナ、ほっそり二の腕輝くノースリ姿
安藤は「小学校1年生から…20年以上の付き合いがある親友と。沖まで泳いたり、太陽を浴びながらお昼寝をしたり。アクティブに光合成しました」と綴り、フランスのニースを訪れたことを写真とともに報告。白のノースリーブで美しい二の腕をのぞかせ、色鮮やかな花がらのスカートを合わせ、美しいスタイルを披露した。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「絵画みたい」「景色にピッタリマッチしてる」「おしゃれ」「スタイル良すぎ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】テレ朝美人アナ、ほっそり二の腕輝くノースリ姿
◆安藤萌々アナ、ノースリーブ姿披露
安藤は「小学校1年生から…20年以上の付き合いがある親友と。沖まで泳いたり、太陽を浴びながらお昼寝をしたり。アクティブに光合成しました」と綴り、フランスのニースを訪れたことを写真とともに報告。白のノースリーブで美しい二の腕をのぞかせ、色鮮やかな花がらのスカートを合わせ、美しいスタイルを披露した。
◆安藤萌々アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「美しすぎる」「絵画みたい」「景色にピッタリマッチしてる」「おしゃれ」「スタイル良すぎ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】