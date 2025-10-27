M!LK、純愛ラブソング「好きすぎて滅！」MV公開 結成11周年記念イベントも開催決定
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、きょう27日に配信リリースした結成10周年YEARを締めくくる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」のMusic Video（MV）を公開した。また、グループ結成11周年記念日当日の11月24日に東京・NHKホールでイベントを開催することが決定した。
【動画】ファニー！異世界で起こるさまざまな問題に立ち向かうM!LK
Digital Single「好きすぎて滅！」は、“あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソング。グループ結成10周年YEARの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな楽曲となっている。
MVでは、真紅を基調とした舞台の上で闘牛士をモチーフにした衣装を身にまとい華やかなダンスシーンを繰り広げながら、異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、ハートで満たしていく見どころ満載のストーリーが注目となっている。
さらに、11月24日に東京・NHKホールにてグループ結成11周年を記念したイベントの開催が決定。昼夜二部制で結成記念日ならではのスペシャルファンミーティングとなる。
■イベント詳細
・名称：『11th Anniversary Day』
※イベント模様は一部生配信を予定
・場所：東京・NHKホール
・日時：2025年11月24日
【1部】開場 13:00／開演 14:00
【2部】開場 17:30／開演 18:30
