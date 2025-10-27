かまいたち濱家、家族が夢中になっている“後輩芸人”に嫉妬？「悔しいんかな…」

10月27日、かまいたち（山内健司・濱家隆一）が、自身らのYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』を更新。家族が夢中になっている後輩芸人を明かした。

2人が質問に答えていく今回の企画の中で、“家族が自分以外の人を見て笑っているのにイラっとしたことある？ない？”という質問に対し、濱家は“ある”の札をあげ、「むずいな。嫉妬じゃないねんけど…」と前置きしつつ、「きょん（コットン）」と明かした。

続けて、「（家族が）めっちゃ好きやねん。もともとコットン好きで」「コットン好きになったのよ、いろんなテレビ見てて」「いやまじで確かにほんまにめっちゃおもろいし」「中でもきょんのインスタのやつが大好きやねん。いろんなキャラのやつとか」「もうめっちゃ見てんねん、家で。で、めっちゃ笑ってんねん」と説明。

さらに、「で、この間、若槻千夏さんのポップアップイベントみたいなのに初めて行かせてもらった時に、奥さんと子供を連れて行かせてもらってんけど、そん時にきょんも来ててん」「そしたらなんか『きょんさんおる…！』」「で、きょんが、アパレル店員に差し入れするやつみたいなコントがあんねんけど、インスタで」「『きょんさんいる…！差し入れ持ってきてんのかな…！？』それ（コント）になぞらえて」ときょんを見てはしゃぐ家族の様子を明かした。

その上で、濱家は、「嫉妬というよりは…なんやろな…嫉妬ではないねんけどなんやろな…」「悔しいんかな…」「嫉妬じゃないで？悔しい」と話すも、山内から、「それ嫉妬や」とツッコまれていた。