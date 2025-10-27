10月27日、辻希美がブログを更新した。

【写真】「我が家のスタジオHawai化計画」広々とした室内の写真も公開

辻は、自身のブログにて、「我が家のスタジオHawai化計画 だいぶ進んでいます」と切り出すと、ハワイを意識した家具や装飾を行った一室を披露。

続けて、「昨日は焼肉屋さんのお肉を テイクアウトして家焼肉しました」と食卓の写真を載せつつ、「昨夜は過去1の寝不足で」「寝たかどうかもよくわからぬまま仕事へ」と、睡眠時間をあまり確保できなかったことを明かした。

そして、「今日は打ち合わせと撮影でした」「夢もいい子でいてくれて」「お疲れ様でした !!!!!!」と、打ち合わせ中の後ろ姿や、辻が抱っこ紐で次女を抱いて笑顔を見せている写真などを掲載すると、「帰りにパワーチャージしたくて アサイー買って帰宅したよ」「今日は寝れますように… 」と投稿を締めくくった。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより