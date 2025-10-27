フィロソフィーのダンスが、ビルボードライブ公演『フィロソフィーのダンスOne Man Show 2026 at Billboard Live YOKOHAMA ～Halu Hinata Birth Anniversary～』を1月25日に横浜にて開催する。

（関連：TWICE、IVE、MAN WITH A MISSION×milet、BALLISTIK BOYZ、フィロソフィーのダンス……5月31日リリースの新譜5作をレビュー）

メンバー 日向ハルの“生誕祭”が、2年ぶりにビルボードライブにて開催決定。日向はハスキーボイスを生かしたソウルフルな歌声を武器に、グループでの精力的な活動に加え、様々なアーティストの作品に客演参加するなど、1人のシンガーとしても存在感を放っている。ソロ名義でゲストに土岐麻子を迎えた第1回目、大島真帆（Penthouse）を迎えた第2回目に続き、今回は結成10周年、メジャーデビュー5周年、新体制3周年のトリプルアニバーサリーを迎えたフィロソフィーのダンスとして、1年に1度のバースデーライブを行う。

チケットは、本日10月27日20時よりフィロソフィーのダンスのオフィシャルファンクラブ『Color Me Funk』先行抽選受付がスタート。その後、11月7日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、11月14日正午よりゲストメンバー／一般販売が予定されている。

（文=リアルサウンド編集部）