IMP.が、2ndアルバム『MAGenter』（読み：：マゼンタ）を12月15日にリリース。本日10月27日より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。

今作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態にてリリース。3形態まとめ買い特典として、キーチャーム、シェイカーチャーム、ビーズチャームの3種類から選べるチャームが付属する。さらに10月31日21時59分までにTOBE OFFICIAL STORE内の3形態まとめ買い特典付ページからの予約すると、先行予約特典として『Pチャーム』が付属となる。

2ndアルバムのリリースに先駆けて、11月3日0時にリードトラック「KISS」の先行配信がスタート。同時にMVがプレミア公開されることも決定した。同楽曲は“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソング。本日21時には、ティザー映像が公開されている。

さらに、2ndアルバムを携えたIMP.初となる全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の開催が決定。本ツアーは来年1月の兵庫公演を皮切りに、全国6会場19公演が開催される。チケットなどの詳細は、TOBEオフィシャルサイトにて確認可能だ。

また、12月15日～2026年1月12日にかけて、タワーレコード全店舗にて2ndアルバムの店舗販売も決定。タワーレコードで今作を購入すると、オリジナル特典『タワーレコード オリジナルポスター』が先着でプレゼントされる。タワーレコードでの店舗販売にあわせて、全国のタワーレコードの対象店舗にて、衣装展やパネル展、特別レシートの発行、店頭サイネージでのコメント動画放映など、『IMP.コラボキャンペーン』の開催が決定している。

（文=リアルサウンド編集部）