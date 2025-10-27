「遺伝子が最強」草刈正雄の次女、姉・紅蘭の娘との料理ショット公開「ママより似てる」「可愛すぎ」
俳優の草刈正雄さんの次女・麻有さんは10月25日、自身のInstagramを更新。姉でタレントの紅蘭さんの娘と料理をする様子を披露しました。
【写真】草刈正雄の次女＆紅蘭の娘の料理ショット
また「簡単だしお絵描きできるし子供も大好きだからおすすめ！」と、仕上がったアップルパイにはハロウィンの絵柄をデコレーションしました。かわいい仕上がりに、紅蘭さんの娘は大喜びしています。
ファンからは、「可愛すぎ」「草刈家の遺伝子が最強」「もうなんならママより似てるよね」「2人とも可愛い そして美味しそう」「姉妹みたい」「かっわいい 幸せが溢れてる」「一生見てられる」「最高に可愛い二人」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「もうなんならママより似てるよね」麻有さんは「アップルパイ」と題し、アップルパイを作る際の材料などをつづり、1本の動画を投稿。紅蘭さんの娘とのクッキング動画です。広いキッチンでリンゴの皮をむいたり、パイシートを伸ばしたり、協力してアップルパイを作っています。
「サワークリームポテト」を作る動画も6月26日にも「サワークリームポテト」と、紅蘭さんの娘との料理ショットを公開していた麻有さん。ファンからは、「2人とも可愛い〜」「癒されてます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
