フェリス女学院大学に通う現役女子大生、木部桃花（きべ・ももか）が10月27日（月）発売『週刊プレイボーイ45・46合併号』のグラビアに登場。上品な顔立ちと育ちの良さを感じさせる雰囲気に反して、SNSではヒョウ柄ビキニで完璧ボディを惜しげもなく披露。清楚と刺激、相反する魅力を併せ持つ――まさに現代の二面性美女。

■16時間ダイエットで9kg減に成功

――今回、ほぼ初めてのグラビア撮影だったとか。実際やってみてどうだった？

木部 最初はすごく緊張しました。でも、スタッフさんたちがたくさん話しかけてくれてどんどん慣れてきて、すごく楽しかったです。

――印象に残った衣装はある？

木部 ピンクの水着と、最後にお風呂で撮ったえんじ色の衣装です。あれ、すごくかわいかったんですけど、お湯に入ったら色が変わっちゃって（笑）。でも、それもかわいかったなって。

――普段でも水着をよく着る？

木部 はい。水着は10着くらい持ってます。もともと海やプールが好きで、ハワイに行くときは絶対たくさん持っていきます。

――ハワイはよく行くの？

木部 家族旅行で毎年行っています。パパとママがハワイ好きなんです。海やプールに行って、ごはんを食べて、買い物して......の繰り返しです。

――現在はフェリス女学院大学の4年生。昔から「お嬢さま学校」のイメージがあるけど。

木部 そう思われがちですが、普通にギャルっぽいコも多いし、韓国系のメイクやファッションのコも。もちろん生粋のお嬢さんもいますけど、ほんとにいろんなタイプのコがいます。

――女子大はどんな雰囲気なの？

木部 1、2年生の頃はみんなメイクも服もバッチリ決めてたけど、4年生にもなるとすっぴんにジャージーです（笑）。私は家を出る15分前に起きて、歯を磨いてそのまま行きます。

――ご実家がブリーダーをされているんだとか。

木部 はい。ママが犬と猫のブリーダーをしていて、犬が20匹、猫が40匹くらいいます。私も実家にいたときはたまにお手伝いをしていました。

――ひとり暮らしはいつから？

木部 大学3年の途中からです。2年生までは実家から学校まで片道2時間半かかっていたんですけど、今は学校が近くてすごく楽。料理も好きなので自炊してます。

――得意料理は？

木部 ガパオライスとかパスタです。ママが料理上手で小さい頃からずっと見てきたので自然と好きになりました。

――何か欠点はないの？

木部 私、足が臭いです（笑）。

――え？ 本当に!?（笑）

木部 はい、冬限定ですけど、ブーツで蒸れるんです。サンダルのときは大丈夫です。

――自分でも「臭っ」って思う？

木部 ヤバイです。靴下とかも臭すぎるから、友達から「桃、足洗ってから家入って」って言われたりとか。

――趣味や特技を教えて！

木部 ピアノとサックスをやってました。ピアノは3歳から高校生まで。今は弾けないけど、楽譜を見ればなんとか。音楽は今でも大好きです。

――スタイルもすごくいいよね。

木部 実は去年、16時間ダイエットで9kg痩せたんです。24時間のうち8時間は何を食べてもOKで残りの16時間は一切食べないっていうやり方。寝てる時間を入れると意外と楽なんです。

――9kgってすごい！

木部 そうなんです。だから無理せず続けられました。寝るのが好きなので（笑）。でも、ずっと食べられないのはつらいので、起きてる時間が長い人にはオススメしません。

――好きな男性のタイプは？

木部 顔でいうと濃い顔が好きです。でも、最近は顔だけで選ばないようにしてます（笑）。いろんな意味で余裕がある人がいい。前は余裕のない人ばかり好きになってたので。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

木部 初めてのグラビアだったんですけど、楽しくてあっという間でした。自然体の私がたくさん写ってると思うので、ぜひ見てください。これからもいろんなことに挑戦していきます！

●木部桃花（きべ・ももか）

2003年11月11日生まれ 埼玉県出身

身長164cm B90 W58 H90

趣味・特技＝料理

○フェリス女学院大学に通う現役女子大生。現在はSNSを中心に活動中。

取材・文／西山麻美 撮影／ 前 康輔