2025Ç¯¤«¤é103Ëü±ß¡¦106Ëü±ß¡Ö¼ýÆþ¤ÎÊÉ¡×¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©50ºÐ¤«¤é¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÈÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂ»¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡¢ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Ï¡È¼ýÆþ¤ÎÊÉ¡É¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡£
½êÆÀÀÇ¤Ï2025Ç¯Ê¬¡Ê2025Ç¯1¡Á12·î¤Î¼ýÆþ¡Ë¤«¤é¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï2026Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯6·î°Ê¹ß¤Î²ÝÀÇ¡Ë¤«¤éÀ©ÅÙ²þÀµ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÈ½Äê´ð½à¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤ò¡¢º£¤³¤½À°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀ¤«¤é¤Ï¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü65Ëü±ß¡Ü´ðÁÃ¹µ½ü58Ëü±ß¡á¹ç·×123Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö123Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬¿·´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬900Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤éÇ¯¼ý1095Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¸º¾¯¤·¡¢1000Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤éÇ¯¼ý1195Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ³°¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤ÎÉ½¤Ï¡¢2025Ç¯¡¦2026Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯´ÖµëÍ¿¼ýÆþ¤´¤È¤Î²ÝÀÇ¡¦¹µ½ü¤Î°ã¤¤¤òÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊäÂ¡¦Ãí°ÕÅÀ
ËÜÉ½¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¡Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬900Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤éÇ¯¼ý1095Ëü±ß¡Ë°ÊÆâ¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¤ß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ´ð½à¤ä¹µ½ü³Û¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¤¬70ºÐ°Ê¾å¤Î¡ÖÏ·¿Í¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹µ½ü³Û¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦½µ20»þ´Ö°Ê¾å¶ÐÌ³
¡¦·î¼ý8Ëü8000±ß°Ê¾å¡ÊÇ¯¼ýÌó106Ëü±ß¡Ë
¡¦¶ÐÌ³´ü´Ö2¥«·î°Ê¾å¸«¹þ¤ß
¡¦³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¤
¡¦½¾¶È°÷¿ô51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È
¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¹µ½ü¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¼«Í³ÅÙ¤òÊÝ¤Ä
¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÊÝ¾ã¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¯
¤É¤Á¤é¤âÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦Æ¯¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡£¡ÖÊÉ¡×¤ËÇû¤é¤ì²á¤®¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡§µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡£CFP¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLECÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë)
